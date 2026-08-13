Bakan Kurum: Depozitoda 100 Milyon Ambalaj Aşıldı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito İade Sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz, temmuz başı itibarıyla başladığımız projemizde ambalaj sayısı 100 milyonu geçti." dedi.

Bakan Kurum, bir otelde düzenlenen COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Dirençli Şehirler Programı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'da verilen sözlerin sahada karşılık bulduğu bir "Uygulama COP"u gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını belirtti.

COP31 eylem gündemini temiz enerji dönüşümünden yeşil sanayileşmeye, Sıfır Atık'tan gıda güvenliğine, İklim Uygulama Köprüsü'nden dirençli şehirlere, gençlikten okyanuslara uzanan insanlığın açık yaralarına merhem olacağına inandıkları 10 başlık üzerinde belirlediklerini hatırlatan Kurum, her şart, her zorluk altında çözümleri büyüteceklerini, taahhüdü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı insanlığa ulaştıracaklarını söyledi.

İklim meselesine bakarken Türkiye'nin yaşadıklarını da hatırladıklarını anımsatan Kurum, Türkiye'nin yangını gördüğünü, seli yaşadığını, kuraklıkla mücadele ettiğini ancak en acı tecrübeyi de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığını ifade etti.

Depremin ardından bölgede yapılan inşa sürecine de değinen Kurum, "En önemli hedefimiz ise vatandaşımızı bir an önce yuvasına sokmaktı. Onun için tüm bu çalışmaları yaparken üretim hızımızı saatte 23, günde 550 konuta ulaştırdık. 27 Aralık 2025 itibarıyla 11 ilimizde toplam 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

"Şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için çalışıyoruz"

Bakan Kurum, deprem konutlarının tamamının iklim dirençli, Sıfır Atık uyumlu ve enerji verimli olduğunu belirtti.

Kapsamlı bir koordinasyon, büyük bir azim ve kararlılıkla buralara gelindiğini, bunu yalnızca bir inşa başarısı olarak da görmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları sarma, güveni yeniden kurma ve umudu ayağa kaldırma iradesi olarak değerlendirdiklerini dile getiren Kurum, "Biliyoruz ki afet yönetimi, yalnızca afet sonrası mücadele değil, riskleri görmek, yapı stokunu güçlendirmek, yerel yönetimleri desteklemek ve şehirleri dirençli biçimde kurmaktır. Biz de bu vizyonla 11 ilimizde elde ettiğimiz tecrübeyi tüm şehirlerimize taşıyor, hem kentsel dönüşüm hem de çok uygun koşullarla sunduğumuz sosyal konut projelerimizle, TOKİ'mizle şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kentsel dirençliliğin, afet yönetimiyle iklim değişikliğini ayırmayacağını, aynı vizyonun parçası olduğunu belirten Kurum, bu nedenle dirençli şehirleri COP31'de ana başlıklardan biri haline getirdiklerini söyledi.

Dirençli şehirler için yeni finansman mekanizmalarını geliştirmek gerektiğine dikkati çeken Kurum, dirençli altyapı ve bina standartlarını küresel ölçekte yaygınlaştırmak, yeşil bina sertifikasyonunu güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Depremden etkilenen 11 ilde bu anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Kurum, tarihin en büyük kentsel yeniden inşa sürecini, yeni bir yol haritasına dönüştürdüklerini ve deprem sonrası tasarlanan sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketimini yüzde 39, sera gazı emisyonunu yüzde 38 azalttıklarını kaydetti.

COP31 sürecinde tüm bu başlıkları ölçülebilir hedeflerle somut uygulamalara dönüştürecek adımı atacaklarını aktaran Kurum, COP31 başkanlığı olarak, dünyaya hedef sunmakla kalmayacaklarını, uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçeklendirilebilir bir model de önereceklerini belirtti.

"DOA'yı daha da büyütecek, etki alanını artıracağız"

Enerji verimliliğine de değinen Kurum, kaynak verimliliğinin çevre politikasıyla beraber ekonomi, kalkınma, milli kaynak ve nesiller arası adalet meselesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin, sıfır atık düşüncesini devlet politikasıyla, milletin katılımıyla, yerel uygulamayla ve diplomasiyle buluşturarak küresel bir çevre hareketine dönüştürdüğünü vurgulayan Kurum, "Depozito İade Sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz, temmuz başı itibarıyla başladığımız projemizde ambalaj sayısı 100 milyonu geçti. Türkiye bu projeyi sahiplendi. İnşallah milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını şehirlerimizin her noktasına taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin belediyelerinin sudan ulaşıma, atıktan enerjiye, afet yönetiminden sosyal hizmetlere kadar çok farklı alanlarda sınandığına, büyük bir uygulama kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Kurum, merkezi yönetimle güçlü bir yerel yönetimin aynı hedefte buluştuğunda başarılmayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Şu anda, Asya Kalkınma Bankası ve diğer çözüm ortaklarıyla yaklaşık 2,5 milyar avroluk finansman paketleri üzerinde çalıştıklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah çok yakın zamanda sonuç alacak, belediyelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atıksuların arıtılması ve yeniden kullanılması, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz. Sizlerden de kayıp-kaçağı ölçmenizi, atığı ve enerjiyi takip etmenizi, afet risklerini mahalle mahalle tanımanızı ve bütün bunları finansmana hazır projelere dönüştürmenizi bekliyoruz."

Uluslararası finans dünyasının temsilcilerine işbirliği çağrısında bulunan Bakan Kurum, birlikte proje hazırlayıp risk alarak uygulama ve sonuçları ölçme anlayışıyla ulusal iklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmek ve finansmanın sahaya daha hızlı ulaşmasını sağlamak istediklerini belirtti.