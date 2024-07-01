CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(AYDIN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in " Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" sözlerine erken seçim resti çekti ve "Eğer geçim yoksa, seçim vardır, geçim olmazsa seçim olacaktır. Sesimizi duymayana o sesi duyururuz" dedi.

Siyasetteki normalleşme süreci kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı birebir görüşmelerde, yurttaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam beklentisi gündeme getirilmişti.

CHP Lideri Özel'in çağrısıyla dün Gebze'de 'Geçinemiyoruz' mitingi düzenlenmiş, mitingin ardından ise Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün, "Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Biz AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücreti büyümenin üzerinde arttırmışız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek'in asgari ücrete ilişkin sözlerine ise CHP Genel Başkanı Özel'den sert tepki geldi. Özel, Aydın'da katıldığı bir programda Şimşek'in asgari ücret çıkışına, "Eğer geçim yoksa, seçim vardır" sözleriyle yanıt verdi.

"Haddinizi bilin, hakkımızı verin"

Bakan Şimşek'in sözlerine 'Haddinizi bilin' diyerek tepki gösteren Özel, CHP iktidarında halkın alım gücünün 10 kat artırılacağı sözünü de vererek şunları söyledi:

"Dün Gebze'de büyük bir emek mitingi yaptık. Meydanda emekçiler, emekliler, esnaf ve çiftçiler vardı. Hep birlikte haykırdık. Geçinemiyoruz dedik. Eğer geçinemiyorsak sesimizi duyun. Asgari ücrete enflasyon zammını yapın. En düşük emekli maaşını 10 bin lira olmaktan çıkarın asgari ücrete eşitleyin. Çiftçinin desteklemelerini ödeyin, artırın, taban fiyatları yeniden belrleyin. Borçlarının faizini silin. Taksitlendirin. Bunun için aradığınız kaynağı da vergide, adalette bulabilirsiniz dedik. Sesimizi duyup da asgari ücrete zam yapacak olan, emekli maaşını arttıracak olan Mehmet Şimşek bugün şöyle buyurmuş. 'Türkiye'de asgari ücret düşük değil' demiş. 'Endonezya'dan, Tayland'dan, Şili'den, Kolombiya'dan yüksek' demiş. Gerçekten bunları okuyunca ben ona 'Hans geliyor. Didim'de tatil yapıyor emekli maaşıyla. Bizim Hasan amca marketin önünden geçemiyor. Kasabın içine giremiyor' diyorum. O bana 'Endonezya'dan, Şili'den yükseğiz' diyor. Bakın Türkiye'de asgari ücretin yüksek olduğu bir tek değer var. Türkiye'nin asgari ücreti sadece bunların vicdanında yüksek. Bu hükümetin vicdanı asgari ücretin de altındadır. Türkiye'nin en zengin yüzde 20'si gelirin yüzde 81'ini alacak en yoksul yüzde 20'si yüzde 0,5 alacak. Yani bir tarafta İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç konforu yaşanacak. Ey Mehmet Şimşek! Benim Tayland'dan örnek alacak, Endonezya'dan yüksek alıyorum diye tatmin olacak çalışanım da emeklim de yok. Haddinizi bilin, hakkımızı verin. Söke söke alacağız.

"10 yıl içinde maaşlardan değil, fiyatlardan birer sıfır atacağız"

Dün Gebze'den bir ses yükseldi 'Geçinemiyoruz' diye. Biz de dedik ki hükümet bu sesi duy. Eğer geçim yoksa, seçim vardır, geçim olmazsa seçim olacaktır. Sesimizi duymayana o sesi duyururuz. Ama inat ederlerse hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Bu iktidarı er ya da geç yapılacak ilk seçimde mutlaka götüreceğiz. Erken seçim için 360 milletvekili bizde yok muhalefette yok. Biz isteyince erken seçim olmuyor ama siz isteyince olur, halk isteyince olur. Millet erken seçim diyorsa mutlaka sandık gelir, iktidar değişir. Size söz veriyorum. Belediye başkanlarımızla örgütümüzle birlikte çalışarak milletvekillerimizle parti yönetimimizle birlikte çalışarak 2. yüzyılın nasıl ilk yerel seçimlerinde zafer kazandıysak, nasıl 47 yıl sonra partimizi ilk kez birinci parti yaptıysak, asgari ücretlinin, emeklinin yüzünü güldürmek için, çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için, esnafın çilesini bitirmek için… Bu servet sahiplerinin varlıklarını korumak, kollamak, güçlerine güç katmak için değil, esas üretenlerin hak edenlerin hakkını almasını sağlamak için çok bir ekonomi çok adil bir vergi sistemi, halkı zenginleştiren, zenginin zenginliğine zenginlik katması yerine daha adil bölüşülecek sosyal bir devleti mutlaka inşa edeceğiz Çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Yapılacak ilk seçimlerde CHP'yi iktidara taşıyacağız. Söz veriyorum. Yapacağız bir kez daha ülkeyi kurtarmak, demokrasiyi kurmaktır. Bir kez daha halkı feda olmaktan, kul köle olmaktan, açlıktan, yokluktan, yoksulluktan kurtarmaktır. Bu vatandaşı halkı vatandaş görmek, eşit görmek onlara en iyi hizmeti vermektir. Söz veriyoruz ki iktidarımızda bu ülke Atatürk'ün gösterdiği yöne ilerleyecek. Avrupa Birliği ile tabii olacak. Vize sıkıntısı kalmayacak. Onlar gibi paradan altı sıfır atıp hem maaşlardan hem fiyatlardan sıfırlatmayacağız. 10 yıl içinde maaşlardan değil, fiyatlardan birer sıfır atacağız. Sizin satın alma gücünüzü 10 katına çıkaracağız. Söz veriyoruz."