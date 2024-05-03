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Bakan Tekin, 57 bin okulda yıllık internet maliyetinin 800 milyon civarında olduğunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'da okul açılışına katıldı

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışına katıldı. Bakan Tekin, "Şimdi yapılan okulların çok konforlu olduğunu, şu anda sahip oldukları 57 bine yakın okulda internet erişiminin bulunduğunu bildiren var, internet altyapısı döşenmiş durumda. İnternet erişimi deyince bunu devlete maliyetini şöyle hesap etmeniz açısından söyleyeyim. Bunun kamu bütçesine yıllık yaklaşık maliyeti 800 milyon civarında" dedi.

Bakan Tekin, Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, hayırseverliklerinden dolayı Tivnikli ailesine teşekkür etti.

Geçen yıldan bugüne kadar yaklaşık 4 bin derslik yapmak üzere hayırseverlerle protokolü yaptıklarını belirten Tekin, Türkiye'de toplumun eğitim yatırımları konusunda çok hassas olduğunu söyledi.

Eğitim yatırımları konusunda desteğin olduğunu dile getiren Tekin, "Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının, okulların ve öğretmenlerin işi değil, 86 milyonun tamamının gücü nispetinde katkı verebileceği oranda bu sürece destek olursa başarılı olabiliriz. Bu anlamda bize destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sadece son 7-8 ay içerisinde 4 bin civarında derslik protokolü yaptık hayırseverlerimizle. Bu ciddi bir katkı, Allah hepsinden razı olsun. Sürekli bu katkıyı almaya devam etmek istiyoruz. Her konuştuğumuz hayırseverle bu anlamda bize destek olma, desteklerinin devam etmesi konusunda sürekli talepte bulunuyoruz" dedi.

Bakan Tekin, 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Mektuplar" projesi kapsamında geçen yıl ekim ayında PTT'nin, yazılan mektupları ilgili kamu kurumlarıyla paylaştığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize de dönemin Milli Eğitim Bakanına yazılan mektuplar geldi. 2002 yılında öğretmenlerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin, eğitime gönül vermiş kişilerin 'Cumhuriyetin 100'üncü yılındaki Milli Eğitim Bakanına Mektup' diye kaleme aldığı duygusal satırlar bize geldi bu proje kapsamında. Mektupları okudum ve şöyle düşündüm. Gerçekten insan nisyan ile meşhur. Çok çabuk unutuyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, o mektupları okuduğumuzda öğretmen arkadaşlarımızın talepleri neydi biliyor musunuz, diyor ki, 'başörtülü olduğum için öğrencilik haklarımı elimden almaz inşallah diyor. 100'üncü yılı yaşanan bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti.' Bize çok tuhaf geliyor ama bu dediğim şeyler 20 yıl önce Türkiye'de yaşanan şeyler. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında elektrik olur, sular akar, tuvaletler olur. Altında farelerin cirit atmadığı okullarda İnşallah ders anlatırım.' diyor. Bakın bu dediğim şeyler çok eski değil, kanıt. Elimizde 20 yıl önce ilgili kişilerin yazdığı mektuplar var."

Mevcut stokunun yaklaşık 3'te ikisi Cumhurbaşkanı'nın başbakan ya da cumhurbaşkanı olduğu dönemde yapılmış olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Bakın bu inanılmaz, dünyanın başka bir ülkesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 40'lı rakamlardan 20'li rakamlara, 20 yılda düştü dense eğitim tarihinde devrim diye okutulacak şeyler. Ama biz çabuk unutuyoruz. Fiziki kapasite itibarıyla bunları yaptık. Şimdi yapılan okulların çok konforlu olduğunu, şu anda sahip oldukları 57 bine yakın okulda internet erişiminin bulunduğunu bildiren var, internet altyapısı döşenmiş durumda. İnternet erişimi deyince bunu devlete maliyetini şöyle hesap etmeniz açısından söyleyeyim. Bunun kamu bütçesine yıllık yaklaşık maliyeti 800 milyon civarında. Yani sadece internet abonelikleri için ödediğimiz para. Dolayısıyla bu yatırımlar gerçekten ülkeyi yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yöneten kadronun ciddi fedakarlıkları ile sağlanabiliyor. Bu anlamda eğitim öğretim sürecine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.

Şu anda okullardaki tamamında neredeyse internet erişimi olduğunu belirten Bakan Tekin, "Ve proje kapsamındaki okullarımızda ki bu da neredeyse 75'i yapıyor okullarımızın, dersliklerimizin. Her bir sınıfta da akıllı tahta dediğimiz etkileşimli tahtalar var. Yani okullarımızda internet altyapısı var, internet erişim hizmeti var, etkileşimli tahta dediğimiz öğrencilerimizin akıllı tahta dediği tahtalar var, ve o tahtalarla internete bağlanıp girdiklerinde EBA üzerinden istedikleri her türlü içeriğe kendilerini yetiştirecek yazılı, görsel içeriğe sahip olabilecekleri imkanlar var. Resmin tamamını görmek açısından bunları anlattım. Emeği geçen, bize bu anlamda katkı veren herkese teşekkür etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Proje okul kavramına değinen Bakan Tekin, "Proje okul kavramı 2014 yılında benim önerimle hayata geçirilen bir kavram. Neyi murad etmiştik? Murad ettiğim şey şuydu. Bizim, bugünkü rakamlar 57 bin tane okulumuz var ve biz de 57 bin okulun tamamında yaklaşık aynı mevzuatı, aynı yasal düzenlemeleri uyguluyoruz. Dolayısıyla bir bu türden bir okulumuz var bir de daha küçük, birleştirilmiş sınıflarla ders yapılan köy okulumuz var. Bu iki okulu aynı mevzuatta yönetmeye çalıştığınız zaman buradaki öğretmenlerimiz, mevcut yürüyen düzen onları tatmin etmiyor. Enerjileri var, katkı vermek istiyorlar ama bu katkılarını da mevzuat çerçevesinde bir düzene oturtmak gerekiyor. Onun üzerine proje okulu kavramını yasaya koyduk ve sürece dahil olmak isteyen, ben aslında daha çok katkı vermek istiyorum diyen öğretmen arkadaşlarımızın çalışacağı proje okulları ihdas ettik" dedi.

Buranın bir proje okulu olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bu okulda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızdan özel isteğim şu, bu tür okullar, proje okulları tanımlanan okullar, sizin buralarda bulunmanızın bir sebebi var. Siz bu okullarda bu okulları diğer okullardan ayrıştıracak, projeler hayata geçirmek beklentimiz var sizden, arzumuz bu. Bu projeleri hayata geçirmek istediğinizde de ihtiyaç duyduğunuz destekleri sunmak da bizim işimiz. Dolayısıyla, bu kadar güzel, fiziki anlamda yapılan bu okulu anlamlandıracak, bu okula değer katacak asıl kitle buradaki öğretmen arkadaşlarımız ve buradaki öğretmen arkadaşlarımız nezdinde bütün öğretmen arkadaşlarımızı, bakanlığımız bünyesindeki bütün öğretmenleri alkışlamanızı istiyorum" diye konuştu.

Yapılan bütün yatırımların, atılan bütün adımları anlamlı hale getireceklerin öğretmenler olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Onlara huzurlarınızı bir kez daha teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Diyarbakır'a, ülkemizin eğitim sistemine hayırlar getirir inşallah diyorum. Emeği geçen başta hayırseveriniz olmak üzere ilin siyasetine, ilin bürokrasisine, il milli eğitim müdürümüze ve tabi ki sayın valimize teşekkür ediyorum. Bu türden hayırseverlere yönelik teşviklerin, desteklerin, il bürokrasisi ve il siyasetinden artmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Hayırsever Abdullah Tivnikli'nin oğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'i de bünyesinde barındıran EKSİM Holding'in sahibi Ebubekir Tivnikli, bugün burada büyük bir hayalin gerçekleştiği bu özel günde olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Merhum babası Abdullah Tivnikli'nin adını taşıyan okulun onun değerini de yansıttığını belirten Bakan Tekin, "Babam hayatı boyunca ilime ve eğitime olan inancını bizlerle paylaşmıştı. Abdullah Tivnikli, Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi sadece bilgi ile donatılmış ahlaklı ve donanımlı gençler yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal bilimler ve teknoloji alanında da onları geleceğe hazırlayacak bir yuva olarak kurgulanmıştır. Eğitim yalnızca toplumu aydınlatmakla yetinmez bununla birlikte milletimizin geleceğini de şekillendirir. Hep birlikte daha hayırlı ve aydınlık yarınlar yürüyeceğimize inanıyor, sözlerimi bir kez daha bu güzel eserin gençlerimize ve ülkemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını temennisiyle sonlandırmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Ali İhsan Su ise, "Bugün de burada hayırseverimizin babaları adına merhum Abdullah Tivnikli, adına yaptırdıkları 24 derslikli bir okulumuz, imam hatip lisemiz, artı 100 kapasiteli, öğrenci pansiyonumuzu inşallah hizmete sokmuş oluyoruz. Bu vesileyle bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetin ilimize ülkemize, öğrencilerimize, öğretmen tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Tekin'e, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak eşlik etti.