Bakan Tekin\'den Gastronomi Lisesi Müjdesi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Baklavacılık Atölyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'de 7 gastronomi lisesi açacaklarını söyleyen Tekin, "Bunlardan bir tanesi İstanbul Sarıyer'de. İnşallah eylül ayında bütün alanlarıyla beraber hizmete açmış olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ve BAKTAD ortaklığında düzenlenen Bahçelievler Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Baklavacılık Atölyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım da katıldı. Öğrenciler tarafından folklor gösterisiyle karşılanan Bakan Tekin, konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirerek okuldaki Baklavacılık Atölyesini gezdi.

'DEĞERLERİMİZİ ÇOCUKLARIMIZA KAZANDIRMAK İSTEDİK'

Törende konuşan Bakan Tekin, "Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve akademik yaklaşımlarla beraber eğitim-öğretim süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik. Bizi biz yapan, bizi millet olarak bir arada tutan ve ilelebet milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı sağlayacak olan değerlerimizi de çocuklarımıza kazandırmak istedik. İçinde yaşadığımız toplumun değerlerini çocuklara aşılayıp, çocuklarımız arasında milli birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlendirecek bir eğitim vermek bizim işimiz" dedi.

'LİSELERDE ADAB-I MUAŞERET DERSİ KOYDUK'

Bakan Tekin, öğrencilerin yalnızca bilgiyle değil, beceri odaklı bir anlayışla yetiştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Literatüre bakıldığı zaman, ulus inşası ya da milli birlikle ilgili siyaset bilimi, sosyoloji ve benzeri literatüre baktığımızda bu kültür aktarımının önemli alanlarından bir tanesi de yemek adabı, yemek kültürü. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tamamlayıcı bir unsuru olarak tam da buradan hareket ettik. Dedik ki çocuklarımız bu anlamda bizi biz yapan değerlere sahip olsun. Bunu müfredatın içerisine yerleştirdik. Yetmedi ortaokullarda görgü ve nezaket kuralları, liselerde de adab-ı muaşeret dersi koyduk" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 7 TANE GASTRONOMİ LİSESİ AÇMAYA KARAR VERDİK'

Bakan Tekin, "Kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için iki şey yapmamız lazım. Yemek kültürünün hazırlanış şekli, kullanılan malzeme, pişirilme süresi, saklama süresi, servis şekliyle ilgili bir literatür oluşmadığı için arabesk unsurlar karışmaya başlamış. Anadolu'nun bir iline gidiyorsunuz, yüzlerce yıldır yapılan yemeğin içerisine bir bakıyorsunuz, hiç bizim kültürümüzde olmayan başka bir malzeme eklenerek o kültür başka bir formata geliyor. Bunları görünce üzülüyorum. Biz dedik ki bununla ilgili ilk olarak bir literatürün oluşması lazım. İkincisi de bunu hazırlayacak, bunu gelecek kuşaklara aksettirecek arkadaşlarımızın eğitim alması lazım dedik. Buradan hareketle, Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de himayelerinde Türkiye'de 7 tane gastronomi lisesi açmaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi İstanbul Sarıyer'de. İnşallah eylül ayında bütün alanlarıyla beraber hizmete açmış olacağız. Bu okullar bu iki işlevi yerine getirecek" dedi.

Bakan Tekin, "Anadolu'da gittiğim her yerde gördüğüm her yöresel peynirin tarifini, hangi sütten yapıldığını, nasıl saklandığını not alıyordum. Taslak olarak duruyordu, kitap olarak basmayı düşünüyordum. Sonra Bakanlık olarak böyle bir yayın hazırlamaya karar verdik ve çarşamba günü Bursa'da bakanlığımızın hazırladığı peynir kitabımızın lansmanını yaptık" diye konuştu.