Bakan Tekin: Nisan ayını \'Maarifin Kalbinde Çocuk\' temasıyla planlıyoruz

27.03.2026 13:40
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yeterlilikler Merkezi Modeli (TYMM) Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'na katıldı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yeterlilikler Merkezi Modeli (TYMM) Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Tekin, "Tıpkı ramazan ayında yaptığımız gibi çocuklarımızın milli birliğimize, beraberliğimize, demokrasimize, ulusal egemenliğimize sahip çıkacak bilinçle yetişmesi açısından bir farkındalık oluşturmak için Nisan ayını da 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' temasıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, yani Türkiye'deki bütün ilkokullarda ve ortaokullarda yaklaşık 11 milyon öğrencimizin, gencimizin bu temayla etkinlik yapacağı bir ay olarak planlıyoruz" dedi.

Üsküdar'da bulunan Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve eğitimci katıldı. Bakan Tekin, Türkiye Yeterlilikler Merkezi Modeli kapsamında düzenlenen çalıştayda, ramazan ayında başlatılan milli ve manevi değerlere yönelik farkındalık çalışmalarının nisan ayında da devam edeceğini belirtti.

'SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET ETMEYE ÇABA SARF EDİYORUZ'

Çalıştaydaki konuşmasında eğitimdeki yasal sorumluluklara ve kamuoyunun beklentilerine dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin, "Bu Ramazan ayında biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok farklı bir süreci başlattık. Hem Anayasamız hem başta Milli Eğitim Temel Kanunumuz olmak üzere kamuoyunun bizdeki beklentileri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki zorunlu eğitim alan çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkesine, devletine, milli ve manevi değerlerine, milleti bir arada tutan geleneklere, göreneklere sahip çıkan ve sahip çıkacak nitelikte yetişmesini sağlamak, bizim bakanlığımızdan hem yasal olarak hem de kamuoyunun beklentileri anlamında çok ciddi bir beklentinin olduğu alan bizim açımızdan. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE AL BAYRAĞIN RENGİNE BÜRÜNDÜ'

Eğitim yılı başından itibaren yürütülen projelere değinen Tekin, "Bu eğitim öğretim yılı başlarken terörsüz Türkiye sürecinde arzu edilen kardeşlik ikliminin yeniden inşası için bayrak üzerinden bir farkındalık yaratmaya yönelik bir faaliyetle başlamıştık. Okullarımız, öğrencilerimiz kırmızı beyaz bayraklarımızla evlerini, sokaklarını süslediler. Kırmızı-beyaz kıyafetleriyle okulun açıldığı ilk gün okulda bulundular. Türkiye'nin tamamı al bayrağımızın rengine büründü. Hemen sonrasında Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında biz bu anlamda çocuklarımızın, gençlerimizin, milli birlik, beraberlik, vatanseverlik, merhamet ve dayanışma gibi bizi hem millet olarak birarada tutan hem de bizi millet olarak dünyadaki diğer uluslardan ayırt eden ana özelliklerimizi çocuklarımızın kazanması ve devam ettirmesi anlamında ramazan ayını bu tür etkinliklerle kutlayalım istedik. Çok şükür bütün Türkiye'de 70 binin üzerindeki okulumuzda okullara devam eden çocuklarımızın evlerinde ramazan coşkusunu, milli birlik ve beraberlik duygusunu yardımlaşma ve dayanışma hissini bütün Türkiye'ye yaydık" ifadelerini kullandı.

'NİSAN AYINDA BAŞKA BİR ETKİNLİĞİ DAHA HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Tekin, Nisan ayı için planlanan yeni proje için ise, "Nisan ayında başka bir etkinliği daha hayata geçirmek istiyoruz. 23 Nisan günü bizim açımızdan hem bağımsızlığımızın hem yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu ülkeyi vatan kılan bütün şehitlerimize, devletimize hizmet eden büyüklerimize, atalarımıza saygıyı ve onların emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağımızı göstermek açısından önemli bir dönem. Bir konu daha var burada dikkat edeceğimiz, o da 23 Nisan ile ilgili olarak kullandığımız diğer tanımlama, 'Ulusal egemenlik'. Yani demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz de bizim açımızdan sahip çıkmamız korumamız gereken önemli bir referans değer. Çocuklarımızın ulusal egemenliğe, dolayısıyla bağımsızlığımıza, devletimize ve milli birliğimize sahip çıkacak şuurda yetişmesi bizim için önemli" dedi.

'11 MİLYON ÖĞRENCİYİ KAPSIYOR'

Projenin kapsamına dair detayları da paylaşan Bakan Tekin, "Biz tıpkı ramazan ayında yaptığımız gibi Nisan ayında da çocuklarımızın söylediğim değerlere, milli birliğimize, beraberliğimize, demokrasimize, ulusal egemenliğimize sahip çıkacak bilinçle yetişmesi açısından bir farkındalık oluşturmak için Nisan ayını da 'Maarif'in Kalbinde Çocuk' temasıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, yani Türkiye'deki bütün ilkokullarda ve ortaokullarda yaklaşık 11 milyon öğrencimizin, gencimizin bu temayla etkinlik yapacağı bir ay olarak planlıyoruz.Önümüzdeki günlerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz tıpkı ramazan ayında olduğu gibi İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Okul Müdürlüklerine bu anlamda örnek etkinlik kılavuzları paylaşacaklar ve bu çerçevede ne tür etkinlikler yapacağımızı, bu etkinliklerde neleri gündemimize alacağımızı öğrencilerimizle, okul idarecilerimizle, öğretmenlerimizle paylaşacağız. Ben bütün öğretmen arkadaşlarımıza şimdiden bu süreçteki katkılarından, verecekleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah tıpkı ramazan ayında olduğu gibi yine ulusal birlik ve beraberliğimizi, bizi millet yapan değerlere hep beraber sahip çıkma arzumuzu yine kararlılıkla ortaya koyacağız." dedi.

Kaynak: DHA

