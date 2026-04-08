Bakan Tekin\'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

08.04.2026 12:13
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda izinsiz etkinliklere izin verilmeyeceğini vurgulayarak özellikle “LGBT dersi” girişimlerine sert tepki gösterdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada "LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadan okullarda yapılmak istenen etkinliklere izin verilmeyeceğini vurguladı.

"VESAYET MAKAMI BİZİZ ANLAYIŞINA KARŞIYIZ"

24 TV ekranlarında konuşan Bakan Tekin, bazı sendikaların kendilerini “vesayet makamı” olarak gördüğünü öne sürdü. Bu yaklaşımı eleştiren Tekin, “Siz seçilmiş olabilirsiniz ama vesayet makamı biziz” anlayışına karşı olduklarını belirterek, “Ben de diyorum ki yaptırmam” ifadelerini kullandı.

"LGBT DERSİ ANLATACAĞIZ DEDİLER"

Eğitim kurumlarında izinsiz etkinliklere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Tekin, tartışma yaratan bazı içeriklere de değindi. "LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim" diyen Tekin, bu tür girişimlere izin verilmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti.

"EĞİTİM HAKKI KORUNACAK"

Bakan Tekin, çocukların eğitim hakkının korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, “Kimse çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının yanlış kullanılmasına sebebiyet verecek eylemi ‘sendikal eylem’ diye bana satamaz” şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kim anlatacaz dedi aciklasana bakan 54 11 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Protokol imzaladığı bazı cemaatler olabilir 18 23
    Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    bunu destekleyenler savunanlar 6 3
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Tamam yunus kardeş o olabilir bu olabilir vatandaşı ikilemde bırakmanın ne alemi var aha bunlar istedi derdin olur biter herkez de ona göre davranır bu şeye benziyo savcılığa gidiyorum beni tehtit ettiler diye savcı soruyor kim ben birileri diyorum savcı ne yapacak birilerini tutuklayacak 5 1
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Gençler dogrusu yanlışı başkasından ögrenene kadar ailesinden, ögretmeninden bu konuyu bilimsel olarak ögrenmesi daha dogru olacaktır.Bilsin ögrenciler bunun neresi yanlış olacak, hiç bilenle bilmeyen bir olurmu? 15 13 Yanıtla
    İstanbul Otuzdört İstanbul Otuzdört:
    olmaya birşryi niye anlatsınlar 13 1
    As81855655 As81855655:
    yani çocuklarınıza i. dersi mi verilsin.nasıl bir savunma. 1 2
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    filler tepisiyir cimenler eziliyor 8 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Diyanetten türgevden falan öğrenecekler hacılar hocaların uzmanlık alanları o dersler 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Baba hastanede, oğul camide Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Türkiye’nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

