Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler - Son Dakika
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Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

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Bakan Tekin\'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet’in 2'nci yüzyılında “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine değinen Tekin, bu hedefin en sağlam dayanağının eğitim olduğunu vurguladı. Öğretmenleri “Cumhuriyet neferleri” olarak nitelendiren Tekin, velilere, çocuklara ve gençlere de seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Tekin, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarını şükranla andı.

“MİLLETÇE GURUR VE HEYECANLA İDRAK EDİYORUZ”

Bakan Tekin mesajında, “Şanlı tarihimizin büyük dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 103'üncü yıl dönümünü milletçe gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımızın, Kıbrıs Türk halkının, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin ve bütün eğitim camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu müstesna günün milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmesini; ülkemiz ve bütün insanlık için huzura, barışa ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’yi sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin mensuplarını, bu mücadelenin bütün kahramanlarını şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

“ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Cumhuriyet’in 2'nci yüzyılı hedeflerine değinen Tekin, “Asırlardır bu toprakları canları pahasına vatan kılan Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Milli Mücadele’den 15 Temmuz’a aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bizler, köklü bir devlet geleneğinin ve zengin bir medeniyet birikiminin mirasçılarıyız. Cumhuriyetimiz, millet iradesinin devlet yönetimindeki ifadesi, bağımsız yaşama kararlılığımızın nişanesidir ve milletimiz için olduğu kadar dünyanın mazlumları için de bir umut ışığı olarak doğmuştur” dedi.

“BU HEDEFİN EN SAĞLAM DAYANAĞI EĞİTİM”

“Türkiye Yüzyılı” hedeflerine dikkat çeken Tekin, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılının şafağında, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimize milletçe omuz veriyoruz. Bu büyük hedefin en sağlam dayanağı eğitim, en büyük güvencesi iyi yetişmiş nesillerdir. İstiklalimizi hangi inançla kazandığımızı bilen, Cumhuriyetimizin hangi fedakarlıklar üzerinde yükseldiğini kavrayan, milletimizin geleceği için sorumluluk almaya hazır evlatlar yetiştirmek görevimizdir. Çünkü bağımsızlığı korumak; bilgi, irade, çalışma ve üretme kudreti ister. Milletimizin yarınları, bugün çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğiyle şekillenecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni bu bilinçle hayata geçirdik. Yetkin ve erdemli insanı merkeze alan modelimizle milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine ve kültürüne vakıf, hür düşünen, muhakeme eden ve üreten nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

ÖĞRETMENLERE: HAKKINIZ ÖDENMEZ

Öğretmenlere seslenen Bakan Tekin, “Kıymetli öğretmenlerimiz; siz eğitim idealimizi yaşatan Cumhuriyet neferlerisiniz. Öğrencilerimize kazandırdığınız bilgi ve görgü, aşıladığınız çalışma azmi ve gösterdiğiniz örneklikle milletimizin geleceğini ilmek ilmek dokuyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Ülkemizin her köşesinde büyük bir sorumluluk duygusuyla çalışan bütün öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza bu kutlu günde bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin emeğiyle güçlenen okullarımızın, Türkiye Yüzyılı’nı kuracak nesilleri yetiştireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

VELİLERE TEŞEKKÜR

Velilere de teşekkür eden Tekin, “Değerli velilerimiz; çocuklarımızın yetişmesinde okul kadar aile de belirleyicidir. Çocuklarına sevgiyi, çalışkanlığı ve Cumhuriyet bilincini aşılayan, okullarımızla yan yana duran sizlere emekleriniz ve güveniniz için teşekkür ediyorum. Eğitimin her kademesinde sizlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE: SİZLERE GÜVENİYORUZ

Çocuklara ve gençlere seslenerek mesajını tamamlayan Tekin, şunları kaydetti:

“Sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz; Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılı sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu ülkenin geleceğinde her birinizin emeğine, fikrine ve yeteneğine ihtiyaç vardır. Sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz. Bugün sınıflarımızda büyüyen öğrenme heyecanının yarın ülkemizin keşiflerine, buluşlarına ve eserlerine dönüşeceğini biliyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte inşa edecek, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi daha da yücelteceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla milletimizin, kıymetli öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın, velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemiz için verdiğimiz emekleri hayırlı neticelere ulaştırsın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Kaynak: DHA
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