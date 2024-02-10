Bakan Uraloğlu: Ankara\'nın tercihine saygı duyduk

Bakan Uraloğlu: Ankaralının tercihine saygı duyduk (2)
'TÜRKİYE'YE ANKARA MERKEZLİ HİZMET VERİYORUZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da doğup büyüdüğünü ama Ankara seçmeni olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ben oyumu burada kullanacağım. Oyumu da inşallah Turgut Başkan'a vereceğim. Allah'ın izniyle, bereketiyle 31 Mart'ta oyumuzu vereceğiz. 1 Nisan'da inşallah bazılarına 1 Nisan şakası da yapacağız" dedi.
Bakanlık olarak Türkiye'ye çok hizmet verdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, iradesiyle biz dünyanın en büyük köprüsünü yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Biz Ankara- Niğde Otoyolu'nu yaptık. Bu Şanlıurfa'ya kadar gidiyor. Ankara'da birçok işimizi yaptık. Yüksek hızlı trenlerle Ankara'yı tanıştırdık. Yüksek hızlı tren, buradan İstanbul'a var, Konya'ya var, Sivas'a var. Şimdi İzmir'e yapıyoruz. İnşallah 2026 yılında açacağız. Bunların tam merkezinde Ankara var. Dolayısıyla Ankara bütün ulaşımın çıktığı noktadır, merkezdir. Dolayısıyla biz sadece Ankara'ya hizmet etmiyoruz, bütün Türkiye'ye de bu vesileyle Ankara merkezli olarak hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'İŞ BİRLİĞİ YAPARSAK DAHA İYİ HİZMET EDERİZ'
Bakan Uraloğlu, Kahramankazan ilçesinin ticaretin ve lojistiğin üssü haline geldiğini belirterek, "Biz de yollarını yapıyoruz ve inşallah yollarını bitireceğiz. İhtiyaçlarını da biliyoruz. Onu da konuşuyoruz. Biz ne lazımsa onu yapacağız. Kahramankazan zaten bizde ama Ankara genelinde vatandaşımızın Büyükşehir'deki tercihinden dolayı asla işlerini aksatmadık. Durdurduğumuz bir inşaat hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsınız. Hepsine devam ettik. Biz diyoruz ki; 'Gerek ilçe belediyeleri gerek Büyükşehir Belediyesi ile biz iş birliği yaparsak hizmetlerimizi taçlandırırız. Daha iyi hizmet ederiz.' Bizim gayretimiz budur. Bütün emelimiz budur" diye konuştu.
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