Bakan Uraloğlu: Konya Çevre Yolu\'nun 2\'nci etabı cuma günü trafiğe açılacak

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2'nci kesiminin 17 Ocak günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile trafiğe açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Konya Çevre Yolu 2'nci kesiminin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesimin hizmete sunulacağını aktardı. İpek Yolu güzergahında yer alan Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun önemli yerleşimlerinden olduğunu belirten Uraloğlu, "Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası konumundadır" dedi.

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açtıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "2'nci kısım 46 kilometre, 3'üncü kısım ise 54 kilometre uzunluğunda. Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik" ifadelerini kullandı.

'44 BİN FİDAN DİKİLDİ'

Çevre yolunun 2'nci kısmında yürütülen yapım çalışmalarında Afyonkarahisar-Aksaray aksı arasında kalan 30 kilometrelik kesimin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, "Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray- Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Proje ile bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını ifade eden Uraloğlu, "Günümüzde Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacak. Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı ile Konya'nın ulaşım standardı artırılarak, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak" dedi.

'YILLIK 6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'

Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın, çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, "Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır" ifadelerini kullandı.