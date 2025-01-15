Bakan Uraloğlu: Konya Çevre Yolu'nun 2'nci etabı cuma günü trafiğe açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Uraloğlu: Konya Çevre Yolu'nun 2'nci etabı cuma günü trafiğe açılacak

Bakan Uraloğlu: Konya Çevre Yolu\'nun 2\'nci etabı cuma günü trafiğe açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2'nci kesiminin 17 Ocak günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile trafiğe açılacağını duyurdu.

15.01.2025 16:08  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2'nci kesiminin 17 Ocak günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile trafiğe açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Konya Çevre Yolu 2'nci kesiminin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesimin hizmete sunulacağını aktardı. İpek Yolu güzergahında yer alan Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun önemli yerleşimlerinden olduğunu belirten Uraloğlu, "Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası konumundadır" dedi.

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açtıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "2'nci kısım 46 kilometre, 3'üncü kısım ise 54 kilometre uzunluğunda. Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik" ifadelerini kullandı.

'44 BİN FİDAN DİKİLDİ'

Çevre yolunun 2'nci kısmında yürütülen yapım çalışmalarında Afyonkarahisar-Aksaray aksı arasında kalan 30 kilometrelik kesimin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, "Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray- Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Proje ile bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını ifade eden Uraloğlu, "Günümüzde Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacak. Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı ile Konya'nın ulaşım standardı artırılarak, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak" dedi.

'YILLIK 6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'

Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın, çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, "Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Konya Çevre Yolu'nun 2'nci etabı cuma günü trafiğe açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:27:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Konya Çevre Yolu'nun 2'nci etabı cuma günü trafiğe açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.