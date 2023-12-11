Bakan Uraloğlu, yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi\'ni uğurladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars- Ankara yönünde İliç, Divriği ve Sivas'ta 180'er dakikalık duruşla, 34 saat 30 dakikalık seyahatle eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, 1856 yılında İzmir- Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demir yollarının, Türkiye'nin son 167 yılına şahitlik ettiğini dile getirdi.

Demir yolu yolculuğunun bir kültür olduğunu belirten Uraloğlu, ilk seferine 1949 yılında başlayan Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır 1360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığını, hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptığını anlattı.

Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'ne ilaveten 29 Mayıs 2019'da Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi çok daha konforlu bir şekilde ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere yol alıyor. Ankara'dan Kars'a uzanan, Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk sunuyor. Turistik Doğu Ekspresi, Kars-Ankara yönünde İliç, Divriği ve Sivas'ta 180'er dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat ile eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor. Özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkanı sağlıyor."

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile bugüne kadar 66 binden fazla kişinin seyahat ettiğini dile getirdi.

Yeni sezonda Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştireceklerini anlatan Uraloğlu, "Ayrıca bayram, sömestir, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi dışında yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulması konusunda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, sivil toplum kuruluşları, turizm acenteleri ve ilgili kurumlarla çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

"Turistik bölgesel tren seferlerini başlatıyoruz"

Uraloğlu, vatandaşlara alternatif bir tren yolculuğu sunacaklarını dile getirerek, "Kars-Erzurum-Kars arasında turistik bölgesel tren seferlerini başlatıyoruz. Bilet satışlarına da bugün itibarıyla başlıyoruz. Turistik bölgesel trenimiz, 15 Ocak ile 18 Şubat arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum ile Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak." açıklamasında bulundu.

Demir yollarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ulaştırma politikaları içinde yeniden "devlet politikası" haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, büyük yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini, böylelikle demir yolları üstündeki ölü toprağı attıklarını söyledi.

Uraloğlu, demir yollarında Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki bahar havasını yeniden oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"O muhteşem heyecanı yeniden yakaladık. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan Tek Yol Tek Kuşak Girişimi'nin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı inşa ettik. Bu proje ile Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2023 yılı itibarıyla 2 bin 250 kilometresi yüksek hızlı demir yolu ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik, yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik."

Hızlı trenle bugüne kadar yaklaşık 80 milyon yolcunun taşındığını ifade eden Uraloğlu, "Eğer AK Parti hükümetleri demir yollarına yatırım yapmasaydı bugün Turistik Doğu Ekspresi'nden, yenilikçi demir yollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı. Son 21 yılda öyle bir çıkış yakaladık ki bundan sonra kimse demir yollarını ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecektir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın da 2019 yılında ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin bu sezonda da Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini birbirine bağlayarak yolcularını kültürler arası yolculuğa çıkaracağını söyledi.