Bakan Yardımcısı Polat: 12 Farklı Noktada Başlayan Yangın 3 Noktaya İndirildi - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Polat: 12 Farklı Noktada Başlayan Yangın 3 Noktaya İndirildi

Bakan Yardımcısı Polat: 12 Farklı Noktada Başlayan Yangın 3 Noktaya İndirildi

BAKAN YARDIMCISI POLAT: 12 FARKLI NOKTADA BAŞLAYAN YANGIN 3 NOKTAYA İNDİRİLDİTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangının devam ettiği Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyündeki koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

17.08.2024 18:54
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BAKAN YARDIMCISI POLAT: 12 FARKLI NOKTADA BAŞLAYAN YANGIN 3 NOKTAYA İNDİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangının devam ettiği Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyündeki koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. 12 farklı noktada başlayan yangının 3 noktaya indirildiğini söyleyen Polat, "Sarp ve dik araziler, insan unsurunun dahi ulaşmasının mümkün olmadığı, sık ormanların yer aldığı bir arazide yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bahsettiğim alan çevresi 30 kilometreye yaklaşan, içerisinde farklı noktalarda yerleşim yerleri bulunan ve ticari müesseseler bulunan fabrikalar ve tesisler bulunan bir alan. Bu işimizi zorlaştıran unsurlardı ve yangının söndürme süresini uzatan sebeplerin başında geliyordu. Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3'üncü gün itibariyle bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın sönmüş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmış ve oralarda kümelendirilmiş bulunmaktadır. Bu sevindirici bir durum" dedi.

'HENÜZ YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI SÖYLEYEMEYİZ'

Polat, "Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibariyle yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Çünkü bölgenin ağaç yapısı karaçam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen bir ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangını kontrol altına alındığını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

'HAVA ARAÇLARININ SU TEMİNİ NOKTASINDA HİÇBİR SORUN YAŞANMAMAKTADIR'

Hava araçlarının su temini konusunda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirten Polat, "Hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Su kaynağımız bölgeye çok yakındır. Sünnet Göleti'nden temin ediyoruz; bu bir avantajdır. Malumunuz uçak kullanımıyla ilgili bu bölgede geniş yüzeyi olan bir su kaynağı bulunmadığı için sadece helikopter desteği verebiliyoruz. Başlangıçta 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğimiz 3 gün içerisinde değişik şekiller ve sayılarda devam etti. Tabii bunların ikmal ihtiyaçları ve çalışma saati ihtiyaçları, gece çalışıp çalışmama gibi kısıtlarından dolayı devamlı havada göremiyor olabilirsiniz. Bu da bazı spekülasyonlara sebep oluyor. Aynı zamanda yangın alanının çok geniş olması, birbirinden farklı ve birbirini görmeyen alanlarda bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının, bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru bir şey değildir. Devletimiz bütün imkanlarıyla, bu arada Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da cansiperane ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımıyla birlikte tabii çalışamayacak ama yine yarın umarız kontrol altına alındıktan sonra yer yer soğutma çalışmalarına da katılacaklar" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR YERLEŞİM YERİMİZ TEHDİT ALTINDA DEĞİL'

Tahliye edilen vatandaşlarla ilgili de konuşan Polat, "Yerleşim yerlerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmalarımız 3 gün de devam etti. Şunu kesin ve kesin söyleyebilirim ki hiçbir yerleşim yerimiz şu anda bir tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır. Çünkü bizim amacımız ilk önce yerleşim yerlerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bunda da çok şükür başarılı olduk çok şükür. Şu anda hiçbir yerleşim yerimizi yangın tehdit etmemektedir. Evlerine dönmesiyle ilgili konularda Sayın Valimizle, valilikte yapacağımız toplantılarda karar verilecektir. Şu anda hiçbir yerleşim yerimiz tehdit altında değildir" dedi.

ANIZ YAKAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada anız yakarken yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Göynük, Çevre, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Polat: 12 Farklı Noktada Başlayan Yangın 3 Noktaya İndirildi - Son Dakika

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