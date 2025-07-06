Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş\'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
06.07.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu.

Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledikten sonra Karadoğan Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

İzmir'de 25 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca orman yangınlarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu ve bu tür afetlerin tekrar yaşanmamasını temenni etti.

Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yangının kontrol altına alınması için büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirterek, "Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerini ziyaret ettik. Yangından hemen sonra AFAD'ın koordinasyonunda hasar tespitlerini yaptık. Kesin hasar tespitleriyle ilgili süreçlerini yapmaya çalışıyoruz. Zarar tespitleriyle ilgili tespit komisyonlarımız süratle görevlerini aldılar. Bu noktada da zarar tespitleriyle de ilgili değerlendirmeler bitti. Muhtemelen bakiye kalanları da yarın itibarıyla tamamlanacak." diye konuştu.

Geçici barınmayla ilgili sorunlar çözülecek

AFAD'tan İzmir ve Bilecik valiliklerinin emrine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderdiklerini hatırlatan Yerlikaya, yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangından etkilenen bölgelerde geçici barınma alanları kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Karadoğan Mahallesi'nde geçici barınma olarak, klimalı içinde elektrik ocakları, buzdolabı ve diğer eşyaları olan 16 tane konteyner istendi, onların hepsini kurduk. Diğer mahallelerde de talepte bulunan vatandaşlarımızın her birine konteynerlerini verdik, veriyoruz. Yolda olanlar da var. Olabilecek en süratli bir şekilde bu sıcakta vatandaşlarımızı korumak için klimalı bu yapıyı, teslim etmek ve hizmete almak istiyoruz. Kurumların altyapı, su, elektrik, olması gereken ne varsa her birini yapıyoruz. İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD ve TOKİ koordinasyonunda hak sahiplerinin süreci netleşir, netleşmez 5-6 ay içerisinde anahtarlarını teslim edeceğiz."

Yerlikaya, yangından etkilenen ağır hasarlı 15 ahırla ilgili İzmir Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıkların, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kaynağının, bunların yapımı için hazır olduğunu dile getirdi.

Zarar tespiti bitirilen vatandaşlara 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldığını anımsatan Yerlikaya, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanlarıyla ilgili zararlar ile Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan alanlarda vatandaşlarla çalışma yapılacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eşya zararlarının ödemelerinin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Asrın felaketini, o büyük deprem acısını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yüz elli bininci konutun anahtarını geçen ay verdik. 2026'nın ilk aylarında hak sahibi olan tüm ev ve iş yerlerinin tamamı bitirilecek. Buradaki ağır hasarlı, yıkık evler, iş yerleri, ahır başta olmak üzere, göreceksiniz en fazla 6 ay içerisinde yerlerine daha güzelini büyük bir heyecanla, sevinçle sizlere anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

"Yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak"

Ali Yerlikaya, civarda yollarla ilgili şikayetleri de aldıklarını ve bunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha önce olduğu gibi bu afette de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yerlikaya, "Göreceksiniz bu çalışmalar, sizin düşündüğünüz bizim de ön gördüğümüz süre içerisinde büyük bir azim ve heyecanla tamamlanacak. Bu ormanda yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak. 'Yangınlarla imtihan olmasın' diye dualarla o fidanları biz ekeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını istedi.

Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu, Suçıktı Mahalllesi'nde ise bir kişinin vefat ettiğini hatırlatan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Yerlikaya'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Yönetim, Güncel, Ödemiş, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15:00’de DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15:00'de DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelecek
14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
13:11
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 15:45:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.