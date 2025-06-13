Bakan Yumaklı'dan Böğürtlen İhracat Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Böğürtlen İhracat Vurgusu

Bakan Yumaklı\'dan Böğürtlen İhracat Vurgusu
13.06.2025 21:07
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024'te 448 ton böğürtlen ihracatı hedeflediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye bazında 2024 yılında 448 ton böğürtlen ihracatı var ama bu yıl sadece ilk 4 ayda 427 ton ihracat var. Buradaki büyük potansiyeli görüyorsunuz." dedi.

Bakan Yumaklı, Batman'daki temasları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Mehmet Aydın ile görüştü.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Yumaklı, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Yumaklı daha sonra Siirt'in Kurtalan ilçesinin Gökdoğan köyünde böğürtlen hasadına katıldı.

Burada çiftçilerle böğürtlen toplayan Yumaklı, yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin risk barındırdığını, çok kuvvetli bir yağışla bir bölgede ürünlerin sular altında kalabileceğinin fark edilemeyeceğini söyledi.

Suyun çok önemli olduğunu, suyu merkeze alarak yapılan bir üretim planlaması ile bu risklerden uzaklaşılabileceğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ne üretirseniz üretin, birinci ve en önemli husus, sizin ihtiyaçlarınızı hangi nispette karşıladığıdır. Bugün stratejik ürünler dediğimiz hububat, baklagil ve yağlı tohumlar bunların mutlaka ama mutlaka her ülke için stratejik önemi vardır. Bunları ihtiyacınız kadar üretmek zorundasınız. Hamdolsun bizim ülkemiz bunu üretebilmek için bütün imkanlara sahip. Bunun dışında da markalaşacak, ürününüzü katma değerli hale getirecek faaliyetleri mutlaka bunun yanı sıra yapmanız gerekir."

Sadece üretmenin yetmediğini, markanın da çok önemli olduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin çok iyi bir zeytinyağı üreticisi olduğunu, bu anlamda ülke çapında çok güzel markaların bulunduğunu dile getirdi.

Bu kadar tecrübelerine rağmen uluslararası platformlara çıkan markaların yeni oluşmaya başladığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"10 birime satarsınız ürettiğiniz ürünü ama markalı bir hale getirirseniz onu 100 birime satarsınız. İkisinin arasında sizin gayretiniz, harcadığınız emek, enerji, girdi ne varsa bunların çok daha fevkinde bir gelir elde etmeniz buna bağlı. Bugün de işte o yerlerden birindeyiz. Bursa'dan sonra bildiğim kadarıyla yanlış söylemeyeyim ikinci sırada böğürtlen üretiminde. Bu çok kıymetli. Garzan bölgesinde eğer tek parça halinde bu kadar büyük bir taze meyvenin üretilmesini sağlamayı başarmışsanız, bir de bunu markalı hale getirip ihraç edebilir hale getirmişseniz burada hakikaten çok büyük bir başarı vardır."

Böğürtlenin gıda sanayisi için önemli bir ürün olduğunu anlatan Yumaklı, hem üretim hem sanayi hem de ticaret açısından çok doğru bir iş yapıldığını bildirdi.

Yumaklı, kısa sürede hedefin 1000 ton olduğuna yönelik bir bilgi aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tür özellikli ürünlerde üretimin sözleşmeli yapılması son derece önemli. Çünkü siz bir ürünü üretiyorsunuz. Eğer nereye satacağınız, ne kadar satacağınız belli değilse o kadar emeğinizi bir boşluğa bırakmış oluyorsunuz ve kendinizi tesadüflere teslim etmiş oluyorsunuz. Sözleşmeli üretim konusunda da hazır böyle bir başarı yakalanmışken mutlaka ama mutlaka tarafların hiçbir taviz vermeden devam etmesini özellikle kendilerinden istirham ediyorum. Hükümetimizin bölgesel kalkınma idareleri vasıtasıyla o bölgeye, o ile özgü çalışmaları devam ediyor. Bakanlıklarımızın her biri üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Biz üretimle alakalı kısımda görevlerimizi icra ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bunların markaya dönüşmesi konusunda çok büyük bir emek ve gayret sarf ediyor. Burada yüzde 70 hibe sağlanacak. Bu son derece önemli."

Böğürtlen hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Türkiye bazında 2024 yılında 448 ton böğürtlen ihracatı var ama bu yıl sadece ilk 4 ayda 427 ton ihracat var. Buradaki büyük potansiyeli görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da huzur ve kardeşlik şehri Siirt için özel ve bereketli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kentin, verimli toprakları ve üretken insanıyla Türkiye'nin tarımda parlayan şehirlerinden biri olduğunu belirten Kızılkaya, Siirt fıstığının 2002 yılında 45 bin dekarda 2 bin ton üretildiğini, bugün bu rakamın 409 bin dekarda 27 bin tona çıktığını anlattı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise böğürtlen gibi katma değeri yüksek ürünlerin kentte yaygınlaşmasının üreticinin yanı sıra bölge ekonomisine de ciddi katkılar sunduğunu bildirdi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da burada üretilen ürünlerin yaklaşık 35 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin hemen hemen her yerine ürünlerinin gittiğini dile getiren Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada gördüğünüz alanda yaklaşık 615 milyon ciroya ulaşan bir yapı oluştu ve 400'e yakın da çalışan. Bu son derece kıymetlidir bu bölgede. 10 yılda bir marka yaratıyorsunuz, 35 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Müşteri memnuniyeti de son derece üst seviyede dolayısıyla bizim bunların sayısını ve çeşitliliğini artırmamız lazım."

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı'dan Böğürtlen İhracat Vurgusu - Son Dakika

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