İzmir'de 2026-2027 Av Sezonu 'Vira Bismillah' ile Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de 2026-2027 Av Sezonu 'Vira Bismillah' ile Açıldı

İzmir\'de 2026-2027 Av Sezonu \'Vira Bismillah\' ile Açıldı
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İzmir'de 2026-2027 su ürünleri av sezonu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla başladı. Bakan Yumaklı, sektörün rekor üretim ve ihracat rakamlarını vurgulayarak, koruma-kullanma dengesi ve yeni su ürünleri kanunu müjdesini verdi.

(İZMİR) - İzmir'de balıkçılar 2026-2027 sezonu av yasağının sona ermesiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı programla "Vira Bismillah" dedi.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açılışı programına balıkçılar ve Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın; siyasi partilerin, kentteki oda ve borsa ile sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçıların 4,5 aydır denizlerden uzak kaldığını, sezon açılışını büyük bir heyecanla ve umutla beklediğini belirterek "Ülkemizde bu heyecanı yaşayan bin 600 büyük ölçekli balıkçı gemimiz var. Bu nedenle bugün burada sadece bir sezon açılışı yapmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugün balıkçılığımızın yarınına, denizlerimizin sürdürülebilirliğine ve bu ülkenin üretim gücüne inancımızı bu açılış vesilesiyle tekrar ifade etmiş oluyoruz" dedi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ PALANLANIYOR

Balıkçılık sektörünün gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bizim kültürümüz için de son derece önemli bir üretim alanı. Bu nedenle bugünün emeğini korurken geleceğin üretim gücünü de güvence altına almak zorundayız. Bugün Türkiye'de su ürünlerinde sadece Türkiye, tek başına avlanan bir ülke değil. Modern filosu, nitelikli insan kaynağıyla, teknolojiyle, ihracat kapasitesiyle bölgesinde lider bir Türkiye var. Rakamlar ortada. Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan iş adamlarımız var. Hem yetişirilikte hem üreticikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2.3 milyar dolar. Bu sektörde çalışan 250 bin kişi var. Her birine teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak elbette bizim de vazifemiz, bu alın terini, bu emeği büyüterek, sektörün önünü açarak ve yarının dünyasına hazır hale getirerek onların yanında olmak. O yüzden kararlarımızı ani reflekslerle almadığımızı bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Sektörün geleceğini hesaplayan, adeta ilmek ilmek işlenen kararları proaktif bir anlayışla alıyoruz. Üretim planlamasından finansmana kadar, denetimden ihracata kadar her adımı bir bütün olarak planladığımızı ifade etmek istiyorum."

"PAROLAMIZ KORUMA VE KULLANMA DENGESİ"

Bu yıl palamutun bol olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu bolluğun devamı için bütün herkesin bildiği ama bizim de bir kuralı yüksek sesle ifade edelim, parolamız koruma ve kullanma dengesidir. Bu anlayışla sadece belli dönemlerde avlanma yasağı koyarak sektörü yönetmiyoruz. Su ürünleri sektörümüze uygun şartlarda, modern şartlarda destekler vererek onların üretim yapmalarını sağlıyoruz. Son 24 yılda bu sektöre verilen destek yaklaşık 70 milyar lira. 61 bin balıkçımıza yine aynı tutarda, yani 70 milyar liralık faiz indirimli finansmanı da sağlamış durumdayız. Özellikle sektöre yatırım yapan balıkçılarımızın bazı yatırımlarında finansman ihtiyaçları doğdu ve bizler de işletme limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkararak onlara destek olduk. Bu desteğimiz artarak devam edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla su ürünleri sektörümüzün son derece önemli olan bu potansiyeli, sektörü hep birlikte olması gerektiği yere ulaştırmış olacağız. Bu vizyonun bir göstergesi olarak artık bugün Türk balıkçılık sektörü Akdeniz'den Atlantik'e kadar, Afrika sahillerinden Somali'ye kadar izlerini bırakmış durumda" ifadelerini kullandı.

"SU ÜRÜNLERİ KANUNUN BÜTÜN TEKNİK ÇALIŞMALARI BİTTİ"

Bakanlığının sektördeki denetim kontrollerine de değinen Bakan Yumaklı, su ürünleri kanunun teknik çalışmalarının bittiğini önümüzdeki dönemde hayata geçeceğini söyledi. Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl 207 bin denetim gerçekleştirdik. Bizim denetim ve kontrollerdeki amacımızın hata ve yanlış yakalamak ve ceza kesmek olmadığını ifade etmek istiyorum. Bilakis, buradaki bütün amacımız işini doğru yapan balıkçılarımızın hakkını korumak. Bu doğrultuda burada özellikle Meclis'te bir araştırma komisyonu kuruldu, biliyorsunuz. Yaklaşık bir yıl boyunca Artvin'den Hatay'a kadar bütün kıyı şeridini dolaşıp balıkçılarımızla görüşen Meclis Araştırma Komisyonumuz bir rapor hazırladı, biz de bunu ayrıtılı bir şekilde okuduk. Bize de sadece bunu yasal düzenlemelere dökmek kaldı. Su ürünleri kanunun bütün teknik çalışmaları bitti, bilimsel veriler ve sahanın tüm ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bu güçlü hukuki altyapı, inanıyorum ki Meclisimizin takdirleriyle inşallah önümüzdeki dönemde hayata geçecektir" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nun balıkçılar için hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, yeni sezonun bol ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

İNAN: "ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da su ürünleri sektörünündeki başarıya dikkat çekerek sektörün yanında oldukları belirtti. Balıkçılara seslenen İnan, "Olur ya denizde kısmetinizi ararken, tarlada iz yaparken karşınıza bir engel duvarı çıkar, bir evrak, bir kural işinizi yokuşa sürmeye kalkar hiç dert etmeyin, canınızı sıkmayın. Çünkü kıymetli valimizle, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, oda başkanlarımızla ve önemlisi bakanımızla daima ama daima üretenin ve üreticilerimizin yanında olduğumuzun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duvarları, engelleri yıkmak, yolunuzu açmak bizim esas görevimiz. Siz yeter ki ağ atın, siz yeter ki tohum serpin, siz yeter ki üretin. O nedenle denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günden haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını ve bu ağların dolup taşmasını yürekten diliyorum. Böylece hem sizlerin kazancı bol ve bereketli olacak hem de vatandaşlarımızın, şehrimizin, hemşehrilerimizin uygun fiyatlarla bol bol balık yemesine hep beraber vesile olacağız. Yeni balıkçılık sezonumuz İzmir'imize, Ege'mize ve ülkemize bereket getirsin" ifadelerini kullandı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz sektöre ilişkin bilgi verdi. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi, denize balık salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra bir balıkçı gemisinin kaptan koltuğuna geçerek megafonla balıkçılara seslendi ve yeni av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 2026-2027 Av Sezonu 'Vira Bismillah' ile Açıldı - Son Dakika

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