Bakan Tekin, Emekli Öğretmeni ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Bakan Tekin, Emekli Öğretmeni ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Tekin, Emekli Öğretmeni ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti
20.08.2025 21:09
EMEKLİ ÖĞRETMENE ZİYARET Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar programı kapsamında emekli öğretmen Hacer Genç'i evinde ziyaret etti.

EMEKLİ ÖĞRETMENE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar programı kapsamında emekli öğretmen Hacer Genç'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de yer aldı.

ŞEHİT AİLESİNE ERDOĞAN'IN MEKTUBUNU TAKDİM ETTİ

Bakan Yusuf Tekin daha sonra 7 Eylül 2011 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin gönderdiği mektubu takdim edildi. Bakan Tekin, şehidin annesi Fatma Çınar, babası Mustafa Çınar ve kız kardeşi Nurhan Çınar ile görüştü. Bakan Tekin şehidin babası Mustafa Çınar'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı da hediye etti.

Bakan Tekin beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Cemevi Başkanı Mustafa Gül'ü ve dernek üyelerini de ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Emekli Öğretmeni ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Emekli Öğretmeni ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
