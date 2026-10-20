Bakırhan teyit-tespit raporunda hızlanma isteyip kayyumların çekilebileceğini söyledi - Son Dakika
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Bakırhan teyit-tespit raporunda hızlanma isteyip kayyumların çekilebileceğini söyledi

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Bakırhan teyit-tespit raporunda hızlanma isteyip kayyumların çekilebileceğini söyledi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kasım sonunda toplanması beklenen MGK öncesinde teyit ve tespit raporunun hızlanmasını istedi. Bakırhan, kayyumların geri çekilebileceğini, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılabileceğini söyledi.

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kasım ayı sonunda toplanması beklenen Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) ilişkin, "Diğer tarafta bir iyi niyet var, adımlar var. Teyit ve tespit raporunu beklemek gerekiyor ama bunun hızlanması gerekiyor. Barış sürecinde bekletilecek bir şey değil" dedi. Bakırhan, kayyumların geri çekilebileceğini, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılabileceğini belirterek "Sadece teyit ve tespit raporunu işaret etmek, diğer taraftan hiçbir şey yapmamak halkımız tarafından eleştiriliyor" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silahsızlanma sürecine ve kasım ayı sonunda toplanması beklenen Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, Türkiye'de PKK'lı militan kalmadığını belirterek teyit ve tespit raporunun bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, hareket yönetiminin açıklamalarına ve kendilerine ulaşan bilgilere işaret ederek "Türkiye'de PKK'lı militan kalmadı. Yine Erbil'deydik, orada Federe Kürdistan Bölgesi'nin yöneticileri, yetkilileri de vardı. Onların da aktardığına göre Türkiye'nin sınırında artık tehdit olabilecek hiçbir noktada örgüt kalmamış, kamplardan çekiliyorlar. Şimdi kampları boşalttıklarını söylüyorlar" dedi.

Sürecin ilerlemesi için karşılıklı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Diğer tarafta bir iyi niyet var, adımlar var. Teyit ve tespit raporu tabii ki beklemek gerekiyor ama bunun hızlanması gerekiyor. Barış sürecinde bekletilecek bir şey değil. Orta Doğu'da yaşıyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu iyi niyet adımları karşılığında teyit ve tespit raporunun da açıklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KAYYUMLAR DÖNEBİLİR, BUNUN İÇİN RAPORA GEREK YOK"

Teyit ve tespit raporundan önce atılması gereken adımlar bulunduğunu belirten Bakırhan, belediyelere atanan kayyumların geri çekilebileceğini söyleyerek "Bunun için teyit ve tespit raporuna gerek yok. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Kumpas davasında yargılanan, AYM tarafından defalarca ihlal kararı verilen dosyada bulunan arkadaşlarımız serbest bırakılabilir. Düşünce ve ifade özgürlüklerini açıkladıkları için içeride olanlar bırakılabilir" diye konuştu.

Sürecin yalnızca teyit ve tespit raporuna bağlanmasını eleştiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan sadece teyit ve tespit raporunu işaret etmek, diğer taraftan hiçbir şey yapmamak halkımız tarafından eleştiriliyor, bizim tarafımızdan eleştiriliyor. Biraz bu süreci hızlandırmak, karşılıklı adımlar atmak, bu sürecin başarılı bir şekilde amacına ulaşmasını sağlamak sadece bizim görevimiz değil, aynı zamanda iktidarın da görevi."

Sürecin kasım ayına yetişip yetişmeyeceğinin atılacak adımlarla bağlantılı olduğunu belirten Bakırhan, "Ne zaman yetişeceği atılacak adımlarla biraz bağlantılıdır. Ama tek taraflı ciddi ve samimi bir şekilde bir ilerlemenin olduğunu biz de okuyoruz, görüyoruz ve takip ediyoruz. Bunlar önemlidir" dedi.

BAKIRHAN'DAN İRAN'IN KÜRT MESELESİ İÇİN DİYALOG VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PJAK'ın silah bırakmasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, İran'ın da bir Kürt meselesi olduğunu belirterek, sorunun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyleyerek "İran'da da Kürt meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerekir. Biz Bafıl Talabani'nin bize ilettiklerini burada da aktardık. Sanırım herhalde İran'la orada sadece PJAK değil, diğer Kürt güçleri arasında da bir görüşmenin başlayabileceği anlatıldı. Biz bu görüşmeyi olumlu buluyoruz, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Kürtlerle yaşadığı sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi gerektiğini ve Türkiye'nin de olası bir çözüm ve müzakere masasını desteklemesi çağrısında bulunan Bakırhan, "Sayın Bahçeli başta olmak üzere Türkiye iktidarı ve devleti de İran'da Kürtler ve İran devletinin olası kuracağı bir çözüm ve müzakere masasını bence desteklemelidir" dedi.

Bakırhan, İran'ın kendi Kürt meselesini çözmesinin bölge ve Türkiye açısından yararlı olacağını belirterek "İran'ın kendi Kürt meselesini çözmesi bölgenin ve Türkiye'nin yararıdır. Türkiye'de bu sürecin başarıya ulaşması da başta İran ve Orta Doğu'da yaşayan bütün bölgelerin yararına olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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