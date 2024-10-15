Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi.

15.10.2024 14:16
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN), İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Azerbaycan Bağımsız Nakliyeciler Kamu Birliğinin de destek verdiği etkinlikte Azerbaycan, Türkiye ve KKTC'den sürücülük eğitimi veren okulların yüzü aşkın temsilcisi bir araya geldi.

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde düzenlenen konferansın açılışına TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem katıldı.

Etkinlikte, SÜRSEN Başkanı Nihat Polat, İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneği Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçöhre Memmedova da yer aldı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Özer, Türk dünyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında çok kısa sürede bambaşka bir noktaya taşındığını söyledi.

Özer, Türk dünyası arasında eğitimde, kültürde, sanatta, ekonomide, turizmde, ulaştırmada ve altyapıda ilişkilerin her geçen gün artmaya başladığına işaret ederek "Türk dünyası tek, vahit olarak hareket etmeye başladı. Bunlar çok kıymetli girişimler ama bunlar büyük zorluklar ve emeklerle, nakış dokur gibi işlenerek bugünlere gelen girişimler. İşte bunlardan birini de bugün yaşıyoruz. Eğer o ilişkiler güçlenmemiş olsaydı bugün burada Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin sürücü kurslarının yöneticileri ortak hareket kabiliyeti kazanmak için bir araya gelemezdi." dedi.

Türk Devleti Teşkilatının (TDT) önemine işaret eden, KKTC'nin bu teşkilatta Türkiye ve Azerbaycan'ın inisiyatifiyle gözlemci üye statüsü aldığını hatırlatan Özer, ilişkilerin gelişmesi için katkıda bulunan tüm taraflara teşekkür etti.

SÜRSEN Başkanı Polat, sürücü eğitiminin kalitesini dünya standartlarına yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Polat, SÜRSEN olarak sürücü eğitimi kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını, Avrupa'nın ilgili tecrübesini öğrendiklerini kaydetti.

Her yıl sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini, bu yıl da Türk cumhuriyetlerindeki sektör temsilcileriyle buluşmak istediklerini belirten Polat, ortak faaliyetleri planlamak için çalıştırma grubu oluşturacaklarını bildirdi.

Türk devletleri arasında sürücülük eğitimi konusunda karşılıklı işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konferans, 17 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de 'Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

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