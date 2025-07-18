Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu

18.07.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleri, Türkiye Basın Federasyonu, Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından düzenlenen etkinliğe her iki ülkeden siyasetçiler ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, ATEV Başkanı Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı da yer aldı.

Etkinlik, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anılmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihinde olmadığı kadar ilişkilerinin en önemli dönemini yaşadığını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin temelinde tarihten gelen kardeşliğin yattığını vurgulayan Akgün, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet", Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimizdir, sevinci sevincimizdir" sözlerini temel şiar olarak gördüklerini kaydetti.

Akgün, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in bugün aynı anlayışla hareket ettiğini belirterek, "Dünya sisteminin yeniden yapılandığı süreç Türkiye-Azerbaycan birlikteliğini zorunlu kılıyor. Kardeşliğimizin hem kültürel hem de rasyonel temelleri vardır. Acı ve zor günlerde kardeşliğimiz bu sınavlardan başarıyla çıkmıştır. Gelecekteki olası zorlukları da birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Burhan da konuşmasında Türk halkının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadelesinden bahsetti.

Türk basının da 15 Temmuz'da önemli sınav verdiğini söyleyen Burhan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, darbeye karşı ilk tepkiyi veren devlet başkanı oldu. Azerbaycan medyası da darbeye karşı Türkiye'nin yanında oldu." dedi.

ATEV Başkanı Rüstemhanlı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesine her iki ülkenin basınına büyük rol düştüğünü belirtti.

Rüstemhanlı, "Türkiye bizim için önemlidir. Türkiye zarar görürse tüm Türk dünyası zarar görür. Bunun farkındayız." şeklinde konuştu.

Yeniçağ Medya Grup Başkanı Agil Alesker ise Azerbaycan ve Türkiye medyasının birlikte hareket ettiğinde neleri başardığını 2. Karabağ Savaşı'nda gördüklerini söyledi.

Alesker, "İki ülkenin medyası enformasyon savaşında birlikte mücadele etti. Enformasyon savaşı bugün de devam ediyor. Türkiye ve Azerbaycan medyasının birlikte hareket etmesi önemlidir." diye kaydetti.

Forum, gazeteciler Zafer Şahin, Esra Elönü, Abdulkadir Selvi, Emin Pazarcı, Hacıbey Heyderli'nin konuşma yaptığı "15 Temmuz" paneliyle devam etti.

Gazeteciler Melih Yigitel, Ekrem Kızıltaş, Nurettin Bay, Kübra Maharremova, Kadir Yıldız ve Rauf Arifoğlu ise "Medya ve kardeşlik panelinde görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
12:52
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
17:43
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak
Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
17:19
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
17:09
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı
Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
17:06
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
17:03
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
16:46
Bengü’den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz
Bengü'den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz
16:44
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 13:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.