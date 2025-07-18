Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Forumu düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) destekleri, Türkiye Basın Federasyonu, Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından düzenlenen etkinliğe her iki ülkeden siyasetçiler ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, ATEV Başkanı Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı da yer aldı.

Etkinlik, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anılmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihinde olmadığı kadar ilişkilerinin en önemli dönemini yaşadığını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin temelinde tarihten gelen kardeşliğin yattığını vurgulayan Akgün, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet", Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimizdir, sevinci sevincimizdir" sözlerini temel şiar olarak gördüklerini kaydetti.

Akgün, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in bugün aynı anlayışla hareket ettiğini belirterek, "Dünya sisteminin yeniden yapılandığı süreç Türkiye-Azerbaycan birlikteliğini zorunlu kılıyor. Kardeşliğimizin hem kültürel hem de rasyonel temelleri vardır. Acı ve zor günlerde kardeşliğimiz bu sınavlardan başarıyla çıkmıştır. Gelecekteki olası zorlukları da birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Burhan da konuşmasında Türk halkının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadelesinden bahsetti.

Türk basının da 15 Temmuz'da önemli sınav verdiğini söyleyen Burhan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, darbeye karşı ilk tepkiyi veren devlet başkanı oldu. Azerbaycan medyası da darbeye karşı Türkiye'nin yanında oldu." dedi.

ATEV Başkanı Rüstemhanlı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesine her iki ülkenin basınına büyük rol düştüğünü belirtti.

Rüstemhanlı, "Türkiye bizim için önemlidir. Türkiye zarar görürse tüm Türk dünyası zarar görür. Bunun farkındayız." şeklinde konuştu.

Yeniçağ Medya Grup Başkanı Agil Alesker ise Azerbaycan ve Türkiye medyasının birlikte hareket ettiğinde neleri başardığını 2. Karabağ Savaşı'nda gördüklerini söyledi.

Alesker, "İki ülkenin medyası enformasyon savaşında birlikte mücadele etti. Enformasyon savaşı bugün de devam ediyor. Türkiye ve Azerbaycan medyasının birlikte hareket etmesi önemlidir." diye kaydetti.

Forum, gazeteciler Zafer Şahin, Esra Elönü, Abdulkadir Selvi, Emin Pazarcı, Hacıbey Heyderli'nin konuşma yaptığı "15 Temmuz" paneliyle devam etti.

Gazeteciler Melih Yigitel, Ekrem Kızıltaş, Nurettin Bay, Kübra Maharremova, Kadir Yıldız ve Rauf Arifoğlu ise "Medya ve kardeşlik panelinde görüşlerini paylaştı.