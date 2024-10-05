Balçova Belediyesi'nden Arama-Kurtarma Robotu

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(İZMİR) - Balçova Belediyesi robotik kodlama öğrencileri ve Afet İşleri Müdürlüğü arama-kurtarma robotu yaptı.

Balçova Belediyesi'nin robotik kodlama kursu öğrencileri Balçova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile prototip arama ve kurtarma robotu üretti. İlköğretim çağındaki kursiyerler, üzerindeki ışık, kamera ve sensörlerle enkazdaki canlıları tespit edecek robotu, Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Balçova'yı ziyaret eden CHP Kayseri Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komusyonu üyesi olan Aşkın Genç'e tanıttı.

Robotun enkazda arama kurtarma ekiplerinin giremediği dar alanlara kolayca gireceği, üzerimdeki vinç sayesinde yolunu açabileceği, ses sensöründen ve ışığından yararlanarak afetzedeye ulaşıp kamera ile görüntüleme imkanı sunduğu bilgisini veren öğrenciler, ilerleyen dönemlerde robotu daha da geliştirmek istediklerini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Öncelikli olarak bilişim ve teknolojideki başarıyı, yıkılmayacak binaları planlayarak yapmalıyız. En azından yıkılan yerlerdeki enkazlarda da bugünün teknolojisini ve yapay zekayı kullanarak canlarımızı kurtarabiliriz. Bunlar çok önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın da böyle faaliyetlerin içerisinde olması, buna öncülük etmeleri de çok kıymetli. Hepinizi çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ileride iyi mimarlar, mühendisler, yazılımcılar olursunuz. Bu imkanlarla Türkiye'yi çok daha farklı noktalara taşırsınız. İnşallah Türkiye'de hiçbir bina yıkılmaz ve böyle bir cihaza da ihtiyaç kalmaz" diye konuştu.

"Bu cihaz önemli görevler görecek"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise şunları söyledi:

"Ben de bugün burada misafirim. Kayseri milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Sizin gibi girişimcileri biz çok destekliyoruz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Dünyanın pek çok yerinde depremler oluyor. Çok az can kayıplarıyla kurtarılıyor. Fakat bizim ülkemizde yaşanan depremlerde ne yazık ki birçok can kaybı yaşanıyor. İzmir'de yakın zamanda yaşanan depremlerde vefat edenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İşte o depremlerin yaşandığında sizin bu yaptığınız cihazın ben çok önemli görevler göreceğine inanıyorum. Başkanımızın ifade ettiği gibi hep bu çalışmaların içinde olun, sorun, araştırın. Mustafa Kemal Atatürk'te yeni neslin sorgulayan bir nesil olmasını bize söylerdi. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum."

Kalp atışını duyacak

Prototip robotla ilgili bilgi veren Robotik Kodlama Kursu Eğitmeni ve Bilişim Uzmanı Dr. Melih Ertuğrul Yılmaz da sanayi şirketleri ve devlet kurumlarından hibeler alarak robotun gerçek ve büyük modelini yapmak istediklerini söyledi. Gerçek robot yapıldığında içinde olacaklarla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Prototipin içinde kızıl ötesi sensörümüz olacak ve bir engelin arkasındaki olası bir canlıyı görecek. Ses sensörü olacak ve belli bir desibele ayarlanarak nefes alış sesi ve kalp atış sesini dahi duyabilecek. Ön ve arka taraflarda kameralar olacak. Dışardan da kontrol ettiğimizde enkaz içini ışıklandırmalar ve kameralarla görebileceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından küçük öğrenciler prototip robot ile küçük bir gösteri sundu.