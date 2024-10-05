Balçova Belediyesi'nden Arama-Kurtarma Robotu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balçova Belediyesi'nden Arama-Kurtarma Robotu

Balçova Belediyesi robotik kodlama kursu öğrencileri, Afet İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak prototip arama-kurtarma robotu üretti. Robot, enkaz altındaki canlıları tespit etme özelliklerine sahip.

05.10.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Balçova Belediyesi robotik kodlama öğrencileri ve Afet İşleri Müdürlüğü arama-kurtarma robotu yaptı.

Balçova Belediyesi'nin robotik kodlama kursu öğrencileri  Balçova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile prototip arama ve kurtarma robotu üretti. İlköğretim çağındaki kursiyerler, üzerindeki ışık, kamera ve sensörlerle enkazdaki canlıları tespit edecek robotu, Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Balçova'yı ziyaret eden CHP Kayseri Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komusyonu üyesi olan Aşkın Genç'e tanıttı.

Robotun enkazda arama kurtarma ekiplerinin giremediği dar alanlara kolayca gireceği, üzerimdeki vinç sayesinde yolunu açabileceği, ses sensöründen ve ışığından yararlanarak afetzedeye ulaşıp kamera ile görüntüleme imkanı sunduğu bilgisini veren öğrenciler, ilerleyen dönemlerde robotu daha da geliştirmek istediklerini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Öncelikli olarak bilişim ve teknolojideki başarıyı, yıkılmayacak binaları planlayarak yapmalıyız. En azından yıkılan yerlerdeki enkazlarda da bugünün teknolojisini ve yapay zekayı kullanarak canlarımızı kurtarabiliriz. Bunlar çok önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın da böyle faaliyetlerin içerisinde olması, buna öncülük etmeleri de çok kıymetli. Hepinizi çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ileride iyi mimarlar, mühendisler, yazılımcılar olursunuz. Bu imkanlarla Türkiye'yi çok daha farklı noktalara taşırsınız. İnşallah Türkiye'de hiçbir bina yıkılmaz ve böyle bir cihaza da ihtiyaç kalmaz" diye konuştu.

"Bu cihaz önemli görevler görecek"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç  ise şunları söyledi:

"Ben de bugün burada misafirim. Kayseri milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesiyim. Sizin gibi girişimcileri biz çok destekliyoruz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Dünyanın pek çok yerinde depremler oluyor. Çok az can kayıplarıyla kurtarılıyor. Fakat bizim ülkemizde yaşanan depremlerde ne yazık ki birçok can kaybı yaşanıyor. İzmir'de yakın zamanda yaşanan depremlerde vefat edenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İşte o depremlerin yaşandığında sizin bu yaptığınız cihazın ben çok önemli görevler göreceğine inanıyorum. Başkanımızın ifade ettiği gibi hep bu çalışmaların içinde olun, sorun, araştırın. Mustafa Kemal Atatürk'te yeni neslin sorgulayan bir nesil olmasını bize söylerdi. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum."

Kalp atışını duyacak

Prototip robotla ilgili bilgi veren Robotik Kodlama Kursu Eğitmeni ve Bilişim Uzmanı Dr. Melih Ertuğrul Yılmaz da sanayi şirketleri ve devlet kurumlarından hibeler alarak robotun gerçek ve büyük modelini yapmak istediklerini söyledi. Gerçek robot yapıldığında içinde olacaklarla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Prototipin içinde kızıl ötesi sensörümüz olacak ve bir engelin arkasındaki olası bir canlıyı görecek. Ses sensörü olacak ve belli bir desibele ayarlanarak nefes alış sesi ve kalp atış sesini dahi duyabilecek. Ön ve arka taraflarda kameralar olacak. Dışardan da kontrol ettiğimizde enkaz içini ışıklandırmalar ve kameralarla görebileceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından küçük öğrenciler prototip robot ile küçük bir gösteri sundu.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Balçova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova Belediyesi'nden Arama-Kurtarma Robotu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: Balçova Belediyesi'nden Arama-Kurtarma Robotu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement