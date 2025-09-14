Balıkçılar Sezona Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkçılar Sezona Hazır

14.09.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin ve Hatay'daki balıkçılar, 16 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlık yapıyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da av yasağının sona ereceği 16 Eylül'de "vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor.

Sezonun kapandığı 15 Nisan'dan bu yana denize hasret kalan Akdenizli balıkçılar, bir yandan teknelerinde bakım, boya ve yenileme işlemlerini yaparken diğer yandan da ağlarını onardı.

Mavi sularla buluşmak için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bu yıl bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, AA muhabirine, Akdeniz'de sıcak hava nedeniyle sezonun diğer denizlere göre daha geç açıldığını hatırlattı.

İlçede balıkçılığın önemli olduğunu ve sektörde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Safsoylu, şöyle konuştu:

"Geçen sezon umduğumuz gibi olmadı. Balıkçılarımız 5 ay yasaktan sonra 'vira bismillah' diyecek. Büyük umutlarımız var. Sezonun açılmasının balık fiyatlarını etkileyeceğini düşünüyoruz. Amacımız halkımıza ucuz balık yedirmek."

Karataş ilçesinde 35 yıldır balıkçılık yapan Ertan Uyuk, ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yaptıklarını ve sezona hazır olduklarını ifade etti.

Balıkçı Muhsin Kumlu da bu sezondan daha umutlu olduklarını ve bir an önce mavi sularla buluşmak istediklerini anlattı.

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, hazırlık sürecini tamamlayan balıkçıların sezona hazır olduğunu belirterek, "Balıkçılarımız teknelerini temizledi, boyalarını yaptı, ağlarını ördü. Balıkçılarımız 'vira bismillah' deyip denize açılacak. Bu yıl bol, bereketli ve kazançlı bir sezon bekliyoruz." dedi.

Akdeniz'de balık çeşitliliğinin bol olduğunu anlatan Polat, sezonun açılmasıyla çok sayıda balık çeşidinin tezgahlarda yer alacağını dile getirdi.

Eylül, ekim ve kasım aylarında balığın bol olacağını vurgulayan Polat, "Halkımızı bu aylarda bol bol balık tüketmeye davet ediyorum. Bu aylar, fiyatların uygun olduğu aylardır. Vatandaşlarımız bu bolluğu, bereketi değerlendirsin." ifadesini kullandı.

Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Abdulalim Özer de yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirterek, "İnşallah bu sezon iyi geçer. Mesleğimi ve denizi seviyorum. Denizi özledik." dedi.

Depremzede balıkçılar da sezondan umutlu

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki balıkçı barınağında hazırlıklarını sürdüren 50 yaşındaki Kadir Akkan, yeni av sezonundan umutlu olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından devletin önemli yardımlarda bulunduğuna dikkati çeken Akkan, "Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize çok teşekkür ederim. Gereken yardımlar yapıldı, kredilerde kolaylıklar sağlandı. O yönden devletimiz var olsun." diye konuştu.

Arsuz ilçesindeki Konacık Limanı'nda hazırlıklarını sürdüren 32 yaşındaki Cem Kaba, geçen yıl güzel bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Yeni sezondan da umutlu olduklarını belirten Kaba, "Gün sayıyoruz. Ufak tefek işlerimiz var, boş durmuyoruz. Sezonun açılmasını bekliyorum. Umutluyuz, inşallah güzel olacak." dedi.

Balıkçılardan 33 yaşındaki Ogün Küçük de sezonu kazasız belasız geçirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Akdeniz, Ekonomi, Mersin, Güncel, Çevre, Yaşam, hatay, Eylül, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar Sezona Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:25:20. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkçılar Sezona Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.