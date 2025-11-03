Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Olay sırasında vatandaşlar dışarı çıkarken telefonlarına gelen uyarı ile hazırlandılar. Deprem kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler, bulundukları binalardan dışarı çıkarken, deprem sırasında açık alanlarda olan vatandaşlar ise günlük yaşamlarına devam etti. Deprem, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

TELEFONLARINA UYARI GELDİ

Telefonlarında deprem uyarı sistemi bulunan bazı vatandaşlar ise sarsıntından saniyeler önce gelen uyarıyla birlikte depremi beklemeye başladı. Bursa'da uyarıyla birlikte bulundukları iş yerinde sarsıntıyı bekleyen 3 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.