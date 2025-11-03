Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler - Son Dakika
Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler

Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler
03.11.2025 16:42
Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler
Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedilirken, telefonlarına sarsıntıdan saniyeler önce gelen uyarıyla birlikte depremi bekleyen 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Olay sırasında vatandaşlar dışarı çıkarken telefonlarına gelen uyarı ile hazırlandılar. Deprem kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler, bulundukları binalardan dışarı çıkarken, deprem sırasında açık alanlarda olan vatandaşlar ise günlük yaşamlarına devam etti. Deprem, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

TELEFONLARINA UYARI GELDİ

Telefonlarında deprem uyarı sistemi bulunan bazı vatandaşlar ise sarsıntından saniyeler önce gelen uyarıyla birlikte depremi beklemeye başladı. Bursa'da uyarıyla birlikte bulundukları iş yerinde sarsıntıyı bekleyen 3 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler - Son Dakika

16:25
SON DAKİKA: Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler - Son Dakika
