Balıkesir'de Altyapı Projeleri için Muhtarlarla İftar - Son Dakika
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Balıkesir'de Altyapı Projeleri için Muhtarlarla İftar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, muhtarlarla bir araya geldiği iftar programında altyapı projeleri hakkında bilgi verdi. Yeni dönemde şehirde tüm altyapıya yenilikler getireceklerini ve muhtarların önemine vurgu yaptı.

16.03.2025 17:08  Güncelleme: 17:52
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(BALIKESİR) - İftar programında muhtarlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Yeni dönemde Merkez'den Körfez'e tüm altyapıya neşter vuracağız. Altyapısı olmayan bir şehri büyütmek imkansız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin 20 ilçedeki toplam bin 133 muhtar için düzenlediği iftar programına katıldı. Programa Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun ve muhtarlar katıldı. Ramazan ayının paylaşmanın, sevginin ve bereketin ayı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ramazanda muhtarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yönetim anlayışında asla ayrımcılığa yer olmadığını belirten Akın, belediyecilikte partizanlık yapmadıklarını söyledi.

Muhtarların demokrasinin temeli ve çıkış noktası olarak millete hizmet ettiğini aktaran Akın, "Vatandaşlarımızın sesi ve kulağısınız. Her zaman söylediğim gibi, burası koca bir şehir... Yaklaşık 1,5 milyon nüfusu var. Her şeyi bizim bilmemiz ya da görmemiz mümkün değil. İşte bu noktada sizlere ihtiyacımız var. Size çok teşekkür ediyorum, göreve gelmemizin ardından siz kıymetli muhtarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadınız, yürüdüğümüz yolda yaren oldunuz, kardeş oldunuz, tek yürek oldunuz. Bizler de seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza kimseyi ayırmadan, adil bir şekilde en çok oy veren bölgelerden değil, en fazla ihtiyacı olan bölgelerden başlayarak devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yeni dönemde Merkez'den Körfez'e tüm altyapıya neşter vuracağız"

Göreve geldikten sonra Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığıyla birlikte sık sık muhtarlarla görüştüklerini aktaran Akın, kentin yıllarca ihmal edilmiş sorunlarına değindi. Gelinen yüzyılda hala yol, su ve altyapı sorunlarının konuşulduğunu belirten Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. 1 Nisan'dan bu yana 260 kiometre asfalt yaptık. Verdiğimiz her sözün arkasındayız. Memleketimizde yapılmayan yol bırakmayacağız. 6 adet asfalt makinemizi teslim aldık. 360 kilmetre yeni hat ve 1,5 milyar liradan fazla yatırım ile Edremit'in 20 yıllık su sorununu, Ayvalık'ın altyapı ve su sorununu bitiriyoruz, Erdek ve Bandırma'daki Atıksu Arıtma Tesisleri tamamlanmak üzere devam ediyoruz. Yeni dönemde Merkez'den Körfez'e tüm altyapıya neşter vuracağız. Altyapısı olmayan bir şehri büyütmek imkansız. Çoğu kırsalda olmak üzere 38 yeni otobüs hattı açtık. 14 yeni otobüs aldık, daha da almaya devam ediyoruz. 600 öğrenciye servis otobüsü tahsis ettik. Zengin toprakların çiftçilerini fakir bırakmamak için Türkiye'ye örnek olacak Tarımda Balıkesir Modelini hayata geçirdik."

"Balıkesir İstanbul ve İzmir arasında sıkışıp kalmayacak"

Yakın Kart, Kent Lokantası, Emekli Kahveleri, Askıda Fatura ile Balıkesir'de örnek bir halkçı belediyecilik uyguladıklarına vurgu yapan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben inanıyorum ki, çalışmalarımız sonucunda Balıkesir İstanbul ve İzmir arasında sıkışıp kalmayacak, Türkiye'nin yükselen ve parlayan yıldızı olacak. Buna yürekten inanıyorum ve bunu sizlerle birlikte başaracağız. Muhtarlarımız, vatandaşımıza en yakın idari birimlerdir. Temsil ettiğiniz gücü, Türkiye Cumhuriyeti Mührü'nden alan en önemli çözüm merkezimizsiniz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Muhtar, demokrasinin temel taşıdır.' Bu yüzden bir kez daha burada sizlere söz veriyorum: Balıkesir'de kimse yatağa aç girmeyecek. Apartmanınızda, semtinizde, mahallenizde aç ve açıkta kalan kim varsa bizlere bildirin. Bu bir vebaldir. Bu sorunu çözmek hepimizin görevi. Bizler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya, sizlerle beraber ilçemize ve kentimize hizmet etmeye, sizlerin derdinizle dertlenip sevincinizle sevinmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Altyapı Projeleri için Muhtarlarla İftar - Son Dakika

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