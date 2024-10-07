Balıkesir'de 'Atma Hareketi' ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekiliyor - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Atma Hareketi' ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekiliyor

Balıkesir\'de \'Atma Hareketi\' ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekiliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ATMA Derneği, 'Atma Hareketi' başlatarak çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Başkan Ahmet Akın, temiz ve sürdürülebilir bir Balıkesir için çöplerin yere atılmaması gerektiğini vurguladı.

07.10.2024 16:14  Güncelleme: 16:18
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ATMA Derneği'nin iş birliği ile Balıkesir'de "Atma Hareketi" başlatıldı. Tanıtım için düzenlenen toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Daha yaşanabilir, daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha güzel Balıkesir için lütfen çöplerinizi yere atmayın" dedi.

ATMA Derneği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle, kentte çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Atma Hareketi" başlatıldı.

Ahmet Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, çevre kirliliği konusundaki hassasiyetlerini ifade etti. Akın, şöyle konuştu:

"Ben bugün çok mutluyum çünkü yıllardır yeşil dönüşümle alakalı çok çalışmalar yaptım. Ama işin özünde bu hareket 'atma'dan başlıyor. Dünyanın her yerinde bununla ilgili çalışmalar var. İşin geldiği noktaya bakarsanız her atık bir değer. Bunun eğitimini gençlere, çocuklarımıza aşılarsak inanıyorum ki ileride çok daha güzel, temiz, yaşanabilir bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

"'Atma Hareketi' gibi toplumsal farkındalıkları önemsiyoruz"

Çevre kirliliği ve iklim krizi birbiriyle bağlantılı. İklim krizini artık hisseder bir noktaya geldik. Bu yüzden müdahale etmeye gecikmeden hızlıca adım atmamız lazım. Denizlerdeki, kırsaldaki, evimizdeki yaşam her zaman eğitimden geçiyor. Bu yüzden çocuklarımızın atıklardan neler yapabileceğini öğretmek için fuar düzenledik. Biz Balıkesir için çevreyi koruyan bir kent olma vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. 20 ilçemiz ile birlikte bu konudaki hassasiyetimizi artırarak devam ettireceğiz. İklim adaletinin sağlanması ve bu konuda da bütün hemşehrilerimin ve evlatlarımızın bu işin içinde olmaları için hep bir aradayız. 'Atma Hareketi' gibi toplumsal farkındalıkları önemsiyoruz. Balıkesir'e bir çağrıda bulunmak istiyorum; daha yaşanabilir, daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha güzel Balıkesir için lütfen çöplerinizi yere atmayın."

"'Ben mi bu dünyayı kurtaracağım' mantığından çıkmamız gerek"

Toplantıya ev sahipliği yapan Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın da şunları söyledi:

"Çevre kirliliği günümüzde ciddi bir sorun ve giderek artmakta. Bu sorun gelecekte hepimizin karşısına tehdit olarak çıkacak. 'Ben mi bu dünyayı kurtaracağım' mantığından çıkmamız gerekmektedir. Çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak isiyoruz. Daha sağlıklı, daha temiz bir Balıkesir için ATMA Derneği ile el ele vererek 'Yerlere çöpleri atmayın' diyoruz. Kendi sağlığımızın yanı sra çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için lütfen yerlere çöp atmayalım, atanları uyaralım."

"Bu iş birliğinin Balıkesir için uzun vadeli olacağına inanıyoruz"

ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy da şöyle konuştu:

"Sokaklara çöp atmaktan vazgeçeceğiz, çevreyi temiz tutacağız. Çöp kutusu yoksa çöplerimizi elimizde tutacağız, gerekirse evimizdeki çöpe atacağız. Balıkesir'in sokakları tertemiz olana kadar, kimse yere tek bir çöpünü atmayana kadar uğraşacağız. Bu işin mimarı çocuklar olacak. Bu iş birliğinin Balıkesir için uzun vadeli olacağına inanıyoruz. 'Sokaklar tertemiz, sokaklar evimiz' diyelim ve bu kampanyayı hep birlikte destekleyelim."

Toplantıya katılan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da "Çöpleri yere atan aile büyüklerine en sert uyarıları çocuklarımız yapacak. Sözü en geçerli olunan makam çocukluk makamıdır. O yüzden kampanyanın yüzü çocuklarımız. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Atma Hareketi' ile Çevre Kirliliğine Dikkat Çekiliyor - Son Dakika

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