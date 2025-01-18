Balıkesir\'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesap oluşturarak ürün satışı ilanı vererek iletişime geçtikleri 89 kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Balıkesir, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana'da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 22 telefon, 15 sim kart, banka kartı, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 24 fişek ele geçirildi. Operasyonda 29 zanlıdan 25'i yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.