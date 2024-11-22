Balıkesir\'de Fırın Denetimleri Devam Ediyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Altıeylül'den sonra Karesi ilçesinde de fırın denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk'un da katıldığı denetimlerde, ekmek fırınlarında hijyen kurallarına uygunluk, fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın halk sağlığı için ekmek fırınlarında yaptıkları denetimler devam ediyor. Karesi bölgesindeki fırınlara yönelik yapılan denetimlere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk da katıldı. Halkın güvenilir gıda tüketmesi için gece gündüz demeden çalışmaların sürdüğünü söyleyen Mavuk, denetimlerin 20 ilçede devam edeceğini dile getirdi. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan denetimlerde, ruhsat, depo ve üretim kontrolleri gerçekleştirildi. Üretim ve satış alanlarında tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmeleri uyaran ekipler gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı..

"Bu uygulamaları Balıkesir'imizin 20 ilçesinde yapmaya devam edeceğiz"

Karesi'de gerçekleştirilen fırın denetimleriyle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak gıda teknikeri arkadaşlarımızla birlikte Altıeylül'de yapmış olduğumuz uygulamayı bu hafta Karesi bölgemizde Karesi Zabıta Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu uygulamaları Balıkesir'imizin 20 ilçesinde yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz uygulamalarda iş yeri denetimini yapıyoruz. Hijyen kurallarına uygunluk, gramajlarının uygun olup olmadığını ve uyulması gereken kurallara ne kadar uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. İşletmelerin ruhsatlarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın önderliğinde her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.