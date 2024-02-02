Balıkesir\'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni düzenlendi

Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 19. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitimini alan kursiyerler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla General Kemal Balıkesir Kışlası'ndaki 19 Mayıs 100. Yıl Tören Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ASTTASAK eğitimini başarıyla tamamlayıp Kara Kuvvetleri Komutanlığının saflarına katılmaya hak kazanan 1709 öğrenciyi tebrik etti.
Gürak, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine dikkati çekerek, "Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı risk ve belirsizlik ortamı, ülkemizin giderek artan jeopolitik önemi ve çevre ülkelerde meydana gelen gelişmeler, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini daima güçlü bir şekilde korumamız gerektiğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başta terörle mücadele olmak üzere hudut hattında, "mavi ve gök vatan"da, dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'nin, milletin huzuru ve güvenliği için azim ve kararlılıkla görevini başarıyla sürdürdüğünü aktaran Gürak, şöyle konuştu:
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dinamik ve operasyonel yapısı, sahip olduğu yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü, modern silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu üstün niteliklere sahip, disiplinli ve özverili personeliyle bayraklaşan, vatan topraklarının güvenliğinin koruyucusu olarak temsil edilen görevleri başarıyla icra etmektedir. Genç silah arkadaşlarım, bugün büyük gayret ve özveri göstererek ulaştığınız başarının haklı gururunu ve sevincini yaşıyorsunuz. Burada aldığınız eğitimle kazandığınız mesleki beceriniz yanında, tüm meslek yaşantınız boyunca sizlerden milli ve manevi değerlerimizi, kişiliğimizin bir parçası haline getirmiş bilim ve aklı esas alan, Atatürk ilkelerine bağlı meslek, askerlik ve temel değerlerini içselleştirmiş ve bunu yaşam tarzı olarak benimsemiş, mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve dünyayı takip eden, sürekli kendini geliştiren, yüksek disiplin anlayışı ve liderlik yeteneğine sahip tüm faaliyetlerde akıllı planlama, koordineli çalışma ve kararlı uygulamayı esas alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyan vatan, millet ve vazifeyi her şey üzerinde tutan ve gerektiğinde bu değerler uğruna canını feda etmeye hazır olmanızı bekliyoruz."
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da 34 haftalık eğitimi tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Böylesine bir kritik ortamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız nitelikli personel ve üstün teknolojik yetenekleriyle, yurdumuzun güvenliği ile milletimizin menfaatlerini korumak için başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere 'gece gündüz' demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevine devam etmekte, uluslararası barış ve istikrarı destekleme noktasında önemli katkılar sunmaktadır. Şüphesiz tüm bu vazifeleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğumuz en etkili güç nitelikli ve iyi eğitilmiş insan gücüdür. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yüksek teknolojiye haiz, değerli ve milli silah sistemleriyle teşrif edilmesine kadar geleceğin lider personelinin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi de hayati önem taşımaktadır."
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Türk milletinin dünyanın en şerefli uluslarından olduğuna değinerek, "Bizim yaptığımız askeri operasyona bakın. Herhangi bir sivile zarar vermeden, Suriye'de, Irak'ta, dünyanın farklı yerlerinde ordumuzla çok başarılı hareketlerimiz var. Bu millete hizmet etmek her zaman bir şereftir. Bu millete ihanet edenlerse her zaman tarihin çöplüğünde kaybolmuştur." şeklinde konuştu.
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı da öğrencileri tebrik etti.
Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mezunların aileleri ile diğer ilgililer katıldı.
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