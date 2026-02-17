Balıkesir- Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi. Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)