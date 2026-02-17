Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil

Haberin Videosunu İzleyin
Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil
17.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil
Haber Videosu

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunun bir bölümünde yarıklar oluştu. Bölgeye gelen ekipler çalışmalarını sürdürürken trafik tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir- Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi. Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil
Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil
Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil
Kaynak: AA

Hava Durumu, Savaştepe, Balıkesir, Güvenlik, Trafik, Güncel, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Yol yan alttan su almış göçer tabiki Yağmur suyu kanalı olması lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Hatay’da sahte reçete çetesi çökertildi Hatay'da sahte reçete çetesi çökertildi
Cumhuriyet altınında bir ilk Son bir yılın zirvesine çıktı Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
Dünya Netanyahu’nun bu görüntülerini konuşuyor Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

15:28
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:30
Eski hakem Elif Karaarslan’ın aylık kazancı olay oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:42
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:35:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kara yolundaki yarıkların nedeni deprem değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.