Balıkesir'de Tanker ve Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Tanker ve Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Balıkesir\'de Tanker ve Otomobil Kazası: 6 Yaralı
11.07.2026 13:13
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Ayvalık'ta tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolu Ayvalık Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yaptığı belirtilen 35 AUC 644 plakalı tanker ile 16 NH 626 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobildeki 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Tanker ve Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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