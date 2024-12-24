Balıkesir\'deki Fabrika Patlaması: 11 Kişi Vefat Etti

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(BALIKESİR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12 değil 11 olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi vefat etti" dedi. İhmal olup olmadığının araştırıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Fabrika iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli denetlenmiş olup en son ağustos ayında rutin denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde herhangi bir sorunla karşılaşılmamış. Çok küçük bir iki eksiklik belirlenmiş ve bu eksiklikler fabrika yönetimine bildirilmiş. Kısa süre içerisinde de bu eksiklikler tamamlanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karasi ilçesinde sabah saatlerinde patlama meydana gelen fabrika önünde açıklama yaptı. Yerlikaya, patlamada hayatını kaybedenlerle ilgili ilk açıklanan rakamın 12 olduğunu, fakat Bursa Adli Tıp Başkanlığı'ndan gelen bilgilere göre ölenlerin sayısının 11 olduğunu açıkladı. Adli ve idari incelemelerin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz"

Yerlikaya, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncelikle arama kurtarma ve buradaki canlara ulaşmayla ilgili büyük bir gayret içerisine girdiler. Fakat patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu, bizde gezdik bu tesisi, o üretim bandında bulunan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybettiler. Vefat ettiler. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi vefat etti. Yakınlarına, ailelerine, buradaki mesai arkadaşlarına, tüm Balıkesir'imize ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Sabah bu olayı valimizden ilk duyduğumda hemen sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Halen de buraya gelmeden önce de sayın Cumhurbaşkanımıza son gelişmeleri arz ettim. Cumhurbaşkanımız 'büyük üzüntü duyduğunu' söyledi ve bu süreçle ilgili bakan arkadaşlarımızla devamlı bilgi arz ediyoruz. Söylemek istediğimiz şu; önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiri ile vücut bütünlüğü ile ilgili oradaki gelinen nokta arkadaşlarımızın 12 olarak söylemek durumunda kaldılar fakat nihayetinde Bursa'ya Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na gönderdik. Az önce Bursa'daki Ramazan Başsavcımızla hem Adli Tıp Kurumu oradaki Grup Başkanımız Samet Bey'le görüştüm ve net olarak onların ifade ettiği, benim de az önce ifade ettiğim gibi maalesef vefat rakamı 11. Yani 12 değil 11 vefat var. Tekrar ediyorum 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere. Yaralılarımız var. 7 yaralımız var. 2'si gözlemsel olarak hastanelerde ama 5'i yatarak tedavi görüyor. Sağlık İl Müdürümüzle konuştuk, sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok.

"Yangının sebebini araştırıyoruz"

Yangının sebebini araştırıyoruz. Valimiz buradaki güvenlik birimimizi emniyetimiz, jandarmamız yapmış oldukları ilk tespitleri zaten kamuoyuyla paylaştılar. Sabotaj ihtimali yok. Böyle bir değerlendirme tespit edilmedi. Ama yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızla beraberiz. O da az önce ifade etti, başsavcıvekili ve dört savcı arkadaşıyla beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kaç uzman gerekiyorsa bir bilir kişi heyeti oluşturmuş. 7 arkadaştan oluşuyor bu bilir kişi heyeti ve her biri fabrikada çalışıyorlar. Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman başsavcılığa bunu arz edecekler ve takdir edersiniz ki başsavcılık bu patlama sebebiyle bilir kişi heyetinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra sizlerle yani kamuoyumuzla, medyamızla bu sebebin ne olduğunu hep beraber öğrenmiş olacağız.

"Mülkiye başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle beraber yola çıktı"

Büyük bir yer burası. Ben de bilgileri aldım. 484 dönümlük bir alan. Bu baksır kapsül üretim tesisi o 700 metrelik patlamanın olduğu tesisten bir tane daha olduğunu söylediler. Yani bu tür yerlerde güvenlik riskini en aza veya hiç olmayacak hale getirmelidir ki doğrusu bu ifade hep parçalı parçalı üretim tesisi. Birden çok sayıda mekanlarla bu üretim yapıldığını arkadaşlarımız ifade etti. Aynı tesisten bir tane daha olunca bilirkişi heyeti tüm mekanları yani tüm üretim tesislerinin her yerinde hassas inceleme yaptığını da ifade etmek istiyoruz. Bu adli aşamasıydı. Başsacvılığımızın yaptığı.

Peki idari tahkikatlar yapılıyor mu, evet yapılıyor. İçişleri Bakanlığı olarak buraya gelmeden önce imzaladığım bir müfettiş görevlendirmesinden bahsedeceğim. Mülkiye başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle beraber yola çıktı. Onlar da gelecek, buranın tüm içişleriyle ilgili onlar tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan rapora göre hem sizinle paylaşacağız hem de yapılması gereken her şeyi yapacağız..."

"Teftiş ve denetim başta olmak üzerimize düşen görevi yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın aydınlatılması için bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün Balıkesir ili Karesi ilçesinde yer alan bir patlayıcı fabrikası içerisinde meydana gelen elim patlama neticesinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Patlama sabah saatlerinde iş yerinin kapsül üretim bölümünde gerçekleşmiş, daha sonra ilk belirlemelere göre fabrikanın tamamında çökme meydana gelmiş, kurtarma çalışmaları da ivedilikle başlamıştır. Bakanlık olarak olaya dair hemen müdahale ettik ve burada bir inceleme başlattık. Rehberlik teftiş başkanlığımız tarafından 3 başmüfettişimiz SGK tarafından ve bölge teftiş kurulumuz tarafından da 3'er müfettiş görevlendirilmiş durumda. 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika burası. Fabrika iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli denetlenmiş olup en son ağustos ayında rutin denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde herhangi bir sorunla karşılaşılmamış. Çok küçük bir iki eksiklik belirlenmiş ve bu eksiklikler fabrika yönetimine bildirilmiş. Kısa süre içerisinde de bu eksiklikler tamamlanmıştır. Bildiğiniz gibi özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde üretim yapılan bu tür fabrikalarda iş sağlığı güvenliğini biz yüksek derecede önem verdiğimiz bir konu arasında. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu çünkü mühimmat ve patlamaların sıklıkla meydana gelebileceği çok riskli bir alan. Bu yüzden bu alanda da teftişlerimizi görevlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda fabrikada görev yapan iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri hekimimiz söz konusu. Bunlar da tam zamanlı olarak fabrikada görev yapmışlardır. Ancak bu elim kazada ihmalin olup olmadığı tabii ki başmüfetişimiz tarafından gerçekleştirilecek olan hukuki süreç sonrasında ortaya çıkacaktır. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması noktasında bakanlığımız üzerine düşen teftiş konusu başta olmak üzere, denetim konusu başta olmak üzere, üzerimize düşen görevi yapacağız"

"Milletimizin ve ailelerin başı sağ olsun"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şunları kaydetti:

"Sabah haberlerin duyulmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktiflerle bütün bakan arkadaşlarımla birlikte hemen Balıkesir'imize hareket ettik. Burada olayın en ciddi şekilde incelenmesiyle ilgili faaliyetlerin yapıldığını sayın bakanlarımız çok açık şekilde kendileri açıkladılar. Milletimizin ve ailelerin başı sağ olsun diyorum."