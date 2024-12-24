(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara da acil şifa diliyorum. Geçmiş olsun Balıkesir" dedi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, 12 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara da acil şifa diliyorum. Geçmiş olsun Balıkesir."
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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