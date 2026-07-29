Balıkesir\'in Edremit, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Kepsut ilçelerinde yangın... Belediye Başkanı Akın: En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması

(ANKARA)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte devam eden orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Gömeç'teki yangının sürdüğünü, risk altındaki mahallelerin tahliye edildiğini ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 200'ün üzerinde personel ile sahada aralıksız görev yaptığını söyledi. Akın, "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması"dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Edremit, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Kepsut ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınlara ilk andan itibaren tüm kurumların koordinasyon içinde müdahale ettiğini belirten Akın, bazı mahallelerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurguladı.

"ALTINOLUK'TA YANGIN KONTROL ALTINA ALINMA AŞAMASINA GELDİ"

Yangınların son durumuna ilişkin bilgi veren Akın, Altınoluk'ta sevindirici gelişmeler yaşandığını, ancak Gömeç'teki mücadelenin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Baktığımız zaman Edremit, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Kepsut'ta aynı anda yangınlarla mücadele edildi. Şu an itibarıyla Altınoluk bölgesinde yangının etkisinin yavaş yavaş azaldığını ve sona yaklaşıldığını büyük bir umutla görüyoruz. Ancak Gömeç'te yangın maalesef devam ediyor. Buradaki risk altındaki köy ve mahallelerimiz tedbir amacıyla boşaltıldı."

"ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ"

Tahliye edilen vatandaşların güvenli bölgelere yerleştirildiğini ifade eden Akın, can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirtti.

"Bütün hemşehrilerimizle tek tek ilgileniliyor. Hepsi güvenli yerlerde. Bizim için en önemli konu can güvenliği. Elbette mal da canın yongasıdır. Ancak önceliğimiz vatandaşlarımızın bu felaketi sağ salim atlatmasıdır."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlara güçlü bir ekipman ve personelle müdahale ettiğini belirten Akın, kurumlar arasındaki koordinasyona dikkat çekti.

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 30'un üzerinde araç, su tankerleri, tırlar, iş makineleri ve 200'ün üzerinde personeliyle ilk dakikadan itibaren Gömeç, Ayvalık, Burhaniye, Kepsut ve diğer tüm bölgelerde aynı anda müdahalede bulundu. Tüm ekip arkadaşlarıma ve bu mücadelede görev alan kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

"HERKES YANGIN KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALI"

Yaz aylarında artan nüfus nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Akın, ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğini söyledi.

"Yaz aylarında nüfusumuz 4 milyona ulaşıyor. Piknik yapanların, doğada vakit geçirenlerin ve herkesin bulunduğu yerden ayrılırken arkasını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Küçük bir ihmal bütün ormanlarımızı yakıyor, Kazdağları'nı yok ediyor, köylerimizin boşaltılmasına neden oluyor. Bugün önemli olan yangının neden çıktığından çok, elimizde kalanları nasıl kurtarabileceğimizdir."

"BU YATIRIMLARI BÖYLE GÜNLER İÇİN YAPTIK"

İtfaiye teşkilatına yapılan yatırımların önemine değinen Akın, Balıkesir'in Türkiye'nin en güçlü itfaiye teşkilatlarından birine sahip olduğunu söyledi.

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 50'nin üzerinde araç satın aldık. 20 milyon euronun üzerinde yatırım yaptık. İşte bu günler için. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün Türkiye'nin en büyük dördüncü itfaiye gücüdür. Yardım ve destek veren tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız."

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI"

Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini belirten Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mahalleleri boşaltılan köylerimizi tek tek dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızla bu zor günlerde bir aradayız ve her zaman yanlarındayız. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Bu da bizim en büyük tesellimiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."