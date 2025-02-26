Balıklara Pasta İkramı - Son Dakika
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Balıklara Pasta İkramı

Fatih Gargı, Mısır'da balıklara Alanya'nın S pastasını verip viral video çekti.

26.02.2025 19:21
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Denizaltında balıklara pasta ikramı

Yüzlerce balık pastaya akın etti, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Alanya'nın meşhur S pastasını Kızıldeniz'deki balıklar yedi

Viral olan video'nun sahibi Fatih Gargı: " Çektiğim video'nun bu kadar popüler olmasını düşünmüyordum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ahşap ürünleri mağazasında çalışan ve geçen hafta eşi ile birlikte tatil için Mısır'a giden Fatih Gargı, balıklara olan sevgisini göstermek için yanında götürdüğü Alanya'nın S pastasını Kızıldenizdeki balıklara yem olarak verdi. Çekilen görüntü kısa süre de sosyal medya'da viral olurken, Balıkların pastayı yemesi ise izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Geçen hafta ailesi ile birlikte tatil için Mısır'ı seçen Fatih Gargı, Kızıldenizde bulunan balıklara Alanya'dan yanında götürdüğü S pastasını verdi. Denizin içinde S şeklindeki pastayı balıklara veren Gargı'nın çektiği görüntüler ise kısa sürede gündem oldu. Çekilen video da ise pastayı yem olarak gören yüzlerce balık kartpostallık görüntü oluşturdu.

Çektiği videonun kısa sürede bu kadar rağbet görmesinden dolayı mutlu olduğunu aktaran Fatih Gargı " Ben Fatih Kargı Alanyalım. Geçen hafta eşim Yeliz Kargı ile beraber Ürdün, Petra, Mısır Piramitleri tatilimizde Kızıldenizde balık hayranı olarak balıklarla beraber bir takım videolar çektim. Buda internette birçok tıklanmaya sebep olarak haber oldu. Çok mutluyum. Gittiğim tatillerde genellikle Alanya'mızın S pastasını ve çirdimini yolluk olarak yanımda götürürüm. Oraya gittiğimde balık tutkunu biri olarak balıklarının bizim S pastasına nasıl bir tepki vereceğini merak ettim. Bu sebepten dolayı böyle bir video çektim. Çok ilgi gördü izleyenlere de, güzel yorum yapanlara da arayıp mesaj atanlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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