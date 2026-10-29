Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜSKÜP/PRİŞTİNE/TİRAN/ZAGREB/BELGRAD/ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Balkan ülkelerindeki temsilcilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

ÜSKÜP/PRİŞTİNE/TİRAN/ZAGREB/BELGRAD/ Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Balkan ülkelerindeki temsilcilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki bir otelde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, İçişleri Bakanı Ervin Demo, Savunma Bakanı Ermal Nufi, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina İbrahimaj, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı izletildi.

Büyükelçi Erciyes burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Erciyes resepsiyona katılan misafirlere teşekkür ederek, "Arnavutluk bizim stratejik ortağımız, NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz." dedi.

Kosova

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde Priştine'deki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile Kosova Türklerini temsilen çok sayıda konuk katıldı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Hızlan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim kutlama mesajını okudu.

Hızlan konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

Kosova Cumhurbaşkanı Shiroka Pula da Türkiye'nin ülkesi için stratejik bir ortak ve önemli bir müttefik olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve işbirliğini farklı alanlarda derinleştirme iradesine dayandığını ifade etti.

Shiroka Pula, Kosova'ya çeşitli alanlarda yaptığı yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tören, katılımcılara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kuzey Makedonya

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Alper Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin dost ve müttefik olduğunu vurgulayarak, resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

2026 yılının Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkiler bakımından son derece verimli geçtiğini vurgulayan Aktaş, "Müşterek kararlılığımızla bu güçlü işbirliğini çok daha ileri noktalara taşıma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Sırbistan

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesinin 1923'te özgürlük, eşitlik ve modernlik ilkelerine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla sonuçlandığını belirtti. Saygılı, bu ilkelerin bugün de Türkiye'nin dünyayla ve Balkanlar'daki dost ve komşularıyla ilişkilerine yön verdiğini söyledi.

Son yıllarda kültürel diplomasinin Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde önemli rol oynadığına işaret eden Saygılı, Büyükelçilik olarak Türk mutfağı etkinliği, Dünya Kahvaltı Günü programı ve Türk Film Günleri gibi organizasyonlar düzenlediklerini aktardı. Saygılı, Sırbistan'da Türk dizi ve filmlerine ilginin arttığını da ifade etti.

Ticaretten yatırıma ve kültüre kadar birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediklerini vurgulayan Saygılı, iki ülkenin teknoloji ve inovasyon gibi yeni alanlarda da işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki bir otelde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Hırvatistan'ın siyaset, kamu ve kültür hayatından yüzlerce davetli katıldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in Türkiye için köklü bir dönüşümün başlangıcı olduğunu söyledi. Altuntaş, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında savunma sanayisinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye birçok alanda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Bulgaristan

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ortak sorumluluk ve karşılıklı güven anlayışına dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Dünyanın barış, güven ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğine işaret eden Uyanık, Türkiye'nin Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda diyalog, diplomasi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Uyanık, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğun gelecek nesillere daha güçlü bir ortaklık olarak aktarılması temennisinde bulundu.

Resepsiyona, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıBelgradGüncelÜsküpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:35:31. #7.13#
SON DAKİKA: Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android