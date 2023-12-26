Esenler\'de Balkonda Vurulan Adamın Katili: İstemeyerek Oldu

ESENLER'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa (32)'ın balkonda vurularak öldürülmesiyle ilgili görülen davada müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Esetekin, "Toplamda kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu kazayla meydana gelmiş bir olay, istemeyerek oldu. Ölen kişi benim kardeşim gibiydi, ona zarar vermek istemezdim" dedi.

Esenler'de 23 Eylül 2022 yılında meydana gelen olayda, Engin Kaşa ile Metin Esetekin arasında kavga çıktı. İhbar üzerine polisler olay yerine geldi, polislerin ayrılmasından kısa bir süre sonra Esetekin, Erhan Kaşa'nın balkona çıktığı esnada ateş etti. Kalbinden vurulan Erhan Kaşa hayatını kaybetti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Metin Esetekin'in oğlu Eyüp Esetekin ve torunu 17 yaşındaki Metin Esetekin'in de Kasten öldürme eylemine yardım ettiği belirtildi.

"KENDİMİ CANİ GİBİ HİSSETTİM"

İlk duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Metin Esetekin, "Ölen kişi benim kardeşim gibiydi, ona zarar vermek istemezdim. Kendisini çok severdim, öldüğünü duyunca kahroldum. Maktulün abisi ile aramızda tartışma çıktı bana küfür etti, ben de ona küfür ettim. Sonra o eve gitti. Elinde döner bıçağı ile geldi, ben bıçağı tutunca elim kesildi, bıçak kalçama da geldi. Bana 'Sen bekle' dedi gitti. Ben silah alacak sandım. Yaralanmıştım, ben de silahımı alıp havaya ateş ettim. Köşede bekledim, aynı sokakta oturuyoruz. Evde çoluğum çocuğum var diye gidemedim. Olay yerine oğlum da geldi. Benim başkaca husumetlilerim olduğu için silah bulunduruyordum. Toplamda kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben kimseye ateş etmedim. Ölen kişi gece gündüz beraber olduğum kişiydi. Bu kazayla meydana gelmiş bir olay, istemeyerek oldu. Çok değer verdiğim biri öldü. Maktulün ailesinin beyanları karşısında kendimi cani gibi hissettim" dedi. Mahkeme Metin Esetekin'in 17 yaşındaki torunu Metin'in konuya ilişkin Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasının mevcut dosya ile birleştirilmesine karar verdi.

"32 YIL BOYUNCA BESLEYİP BÜYÜTTÜĞÜM OĞLUMU BİR SERSERİYE KURBAN ETTİM"

Oğlunun öldürülmesi olayında polislerin de ihmali olduğunu söyleyen anne Emine Kaşa, "Daha polisler köşeyi dönmeden sanık gelip oğlumu vurdu, öldürdü. Polis eli silahlı adamı niye bırakıp gidiyor? Sanığı da, onunla tartışan oğlumu da götürseydi, sabaha kadar ikisini de nezarethanede bekletseydi. Öldürülen oğlumun suçu neydi? İki evladı yetim kaldı. Şikayetçiyim. Nefes aldığım sürece oğlumun hakkını arayacağım. Biz zaten ölmüşüz, nefes alamıyoruz. O adam sadece oğlumu değil, hepimizi öldürdü. Benim oğlum boş yere öldü. Bir serseri kurşuna kurban ettim oğlumu. 32 yıl boyunca besle büyüt, bir serseri gelsin sokaktan vursun seni, evinin içerisinde öldürsün, böyle adalet mi olur?" dedi.

"EN KÜÇÜK OĞLUMU DA ÖLDÜRECEKTİ MAHALLELİ KURTARDI"

Olay, günü evde olmadığını eşiyle birlikte Esenyurt'ta akraba ziyaretine gittiğini söyleyen baba Necati Kaşa, "Şahıs gelmiş benim kapıma, gelip bana sinkaflı küfürler etmiş, sağa sola, bakkala saldırmış. Sanık herkesten aldığı haracı benden alamadığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Bu adam binayı kurşunlamadan, yani oğlum Erhan'ı vurmadan önce, benim diğer oğlum Ali işten gelirken kalabalığı görüyor. Ne olduğunu da anlamıyor. Kendisi daha kapıya gelmeden bu adam silahının dipçiğiyle çocuğumun kafasına vuruyor. 4-5 el de arkasından ateş ediyor. Oğlum Ali'yi mahalleli kurtarıyor. Kafasına aldığı darbeden dolayı şuuru yerinde olmayan oğlumu arkadaşları hastaneye götürüyor. Benim çocuğum Erhan en güvenilir yerde, evinin balkonunda vuruldu. Adam geldi benim canımı aldı. Benim oğlum ne yapmıştı? İşten gelmişti, eli boyalıydı, daha yemek bile yememiş, elini yüzünü yıkamamıştı. Biz adalet istiyoruz, adaletime güveniyorum" diye konuştu.

"HERKES EVİNE GİTSİN, OLAY BİTMİŞTİR"

Erhan Kaşa'nın abisi Adnan Kaşa ise, "Sanık daha önce yıllarca cezaevinde yatmış tehlikeli biri. Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkmış. Sanık bizim aile apartmanının önüne gelip babama hakaretlerde bulunuyor. Kardeşim Engin Kaşa da aşağı iniyor. İndiğinde karşı taraf Engin'e saldırıyor. Aralarında tartışma ve itişme yaşanıyor. Sonrasında polis geliyor. Çevredeki vatandaşlar Metin'i kastederek 'Bu adamı buradan alın, sürekli pislik yapan bir insan, silahı da var' demelerine rağmen polislerin arasında Yılmaz adındaki bir polis, 'Tamam, herkes evine gitsin, olay bitmiştir' diyor. Metin Esetekin'in sırtını sıvazlayarak köşeye kadar götürüyorlar ve polisler buradan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMİN 2 ÇOCUĞU BABALARINI YERDE KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ"

Adnan Kaşa, "Kardeşim eve geldiğinde eşim de tartışma çıkmasın diye bir şey demiyor. Kardeşim her şeyden habersiz balkona çıkmasıyla vurulması bir oluyor. Dışarıdan gören tanıklarda Metin'in Erhan'ı görür görmez tabureden kalkıp direkt ateş ettiğini söylüyor. Eşim evde Erhan öldü diye bağırdığında da sanık aşağıdan 'Hepinizi öldüreceğim' diyor. Rahmetli kardeşimin çocukları, şimdi benim çocuklarım onlar, odadan sese geliyorlar babalarını yerde kanlar içinde görüyorlar. İlk silahın mermisi bittikten sonra ikinci silahı aracından çıkartıp katil zanlısına torunu getiriyor" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Metin Esetekin'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi ve 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Metin Esetekin'in oğlu Eyüp Esetekin'in ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunda da 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Torun Metin Esetekin'in ise suça sürüklenen çocuk sıfatında olduğundan ayrıca iddianame tanzim edileceği belirtildi. Ayrıca 3 polis memuru hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Suçluyu Kayırma' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.