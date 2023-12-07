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Bandırma'da işkence suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika
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Bandırma'da işkence suçlamasıyla dava açıldı

Bandırma ilçesinde alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan Alkaş'ı işkence yaparak görüntüleyip sosyal medyada paylaşan 3 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar 17'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

07.12.2023 - 11:10,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan Alkaş'ı (25) ortak arkadaşlarının evinde ellerini arkadan bağlayıp, ağzını kapatarak işkence yapan ve bu anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanan Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkındaki 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AİLESİ İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜ

Karacabey ilçesinde oturan Gülistan ve Mehmet Garip Alkaş çifti, haziran ayında haber alamadıkları oğulları Furkan Alkaş'ın, sosyal medya hesabında yayınlanan işkence görüntülerini görünce polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada Alkaş, kendisine işkence yapıldığını öne sürdüğü Soner Kaya'nın evinde bulundu.

ELLERİNİ BAĞLAYARAK İŞKENCE YAPTILAR

Soruşturma başlatan Bursa ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alacak meselesi yüzünden Furkan Alkaş'a ellerini arkadan bağlayıp, ağzını kapatarak işkence yapan Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞKENCEYİ PLANLAMIŞLAR

Furkan Alkaş'ın, ortak arkadaşlarının evinde uğradığı işkenceyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmada Furkan Alkaş'ın Karacabey ilçesinde araç ile kaçırılmayıp, Bandırma'da buluştukları Soner Kaya'nın evine, ATM'den para çektikten sonra kendi isteğiyle gittiği, ev sahibi olan Kaya'nın ise Alkaş ile aralarında husumet olan ortak arkadaşı Muhammet Ramazan Batır'ı cep telefonu ile arayarak haber verdiği bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova'nın eve geldiği belirtildi. İddianamede, Muhammet Ramazan Batır ve Soner Kaya'nın, cep telefonu ile cüzdanında bulunan 2 bin 500 lirayı aldıkları Furkan Alkaş'ı dövüp hakaret ettikleri o anları ise Osman Dova'nın cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaşılmasını sağladığı görüşü yer aldı.

17 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkında, 'Gece vakti konut veya iş yerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Hakaret', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 4 yıldan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi.

İddianame Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • sukufe karadul: iyk iyk ediyor adam niye Yanıtla 1 11

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