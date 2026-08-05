Bao Li'nin Beş Yaş Kutlaması
Dev panda Bao Li, Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaşını kutladı.
WASHINGTON, 5 Ağustos (Xinhua) -- Dev panda Bao Li, ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaş gününü kutladı.
Üç yaşındaki erkek panda Bao Li ve dişi panda Qing Bao, 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği programı kapsamında 15 Ekim 2024'te Çin'in Sichuan eyaletinden ABD'nin başkenti Washinton'a gönderilmişti.
Kaynak: Xinhua
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