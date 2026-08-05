Bao Li'nin Beş Yaş Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bao Li'nin Beş Yaş Kutlaması

Bao Li\'nin Beş Yaş Kutlaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dev panda Bao Li, Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaşını kutladı.

WASHINGTON, 5 Ağustos (Xinhua) -- Dev panda Bao Li, ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beşinci yaş gününü kutladı.

Üç yaşındaki erkek panda Bao Li ve dişi panda Qing Bao, 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği programı kapsamında 15 Ekim 2024'te Çin'in Sichuan eyaletinden ABD'nin başkenti Washinton'a gönderilmişti.

Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Washington, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bao Li'nin Beş Yaş Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı Sürücülere sadece 1 lira kaldı Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Düştüğü not manidar Kayserili besicinin paylaşımına bakın Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın
N’Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı

14:18
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Hull City tarihine geçti
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:33
Aziz Yıldırım’dan suç duyurusu Savcılığa başvurdu
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:29:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bao Li'nin Beş Yaş Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.