Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Gittiği barda tanıştığı bir adamla birlikte olan kadın, birkaç gün sonra vücudunda ortaya çıkan döküntüler nedeniyle büyük panik yaşadı. Vücudunun son halini sosyal medyada paylaşarak yardım isteyen kadın, kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı.

Bir eğlence mekanında yaşanan olayın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gittiği barda tanıştığı kişiyle birlikte olan kadın, olaydan birkaç gün sonra vücudunda aniden beliren şiddetli döküntüler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM, BİRİ BANA YARDIM ETSİN"

Vücudundaki döküntüleri kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşan kadın, çaresizliğini dile getirdi. Yaşadığı sağlık sorununun nedenini kavrayamadığını belirten kadın, paylaşımına "Ne olduğunu anlamadım. Biri bana yardım etsin" notunu düşerek takipçilerinden bilgi istedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kadının yardım çağrısına karşılık pek çok kullanıcı, tanınmayan kişilerle bu tür temasların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek kadını sert bir dille eleştirdi. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda "Tanımadığın biriyle nasıl ilişkiye girersin", "Sağlığını nasıl böyle riske atarsın" ifadeleriyle tepkiler dile getirildi.