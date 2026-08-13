Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

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Gittiği barda tanıştığı bir adamla birlikte olan kadın, birkaç gün sonra vücudunda ortaya çıkan döküntüler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Vücudunun halini paylaşarak "Biri bana yardım etsin" diyen kadına, sosyal medya kullanıcıları "Tanımadığın biriyle nasıl ilişkiye girersin" diyerek tepki gösterdi.

Gittiği barda tanıştığı bir adamla birlikte olan kadın, birkaç gün sonra vücudunda ortaya çıkan döküntüler nedeniyle büyük panik yaşadı. Vücudunun son halini sosyal medyada paylaşarak yardım isteyen kadın, kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı.

Bir eğlence mekanında yaşanan olayın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gittiği barda tanıştığı kişiyle birlikte olan kadın, olaydan birkaç gün sonra vücudunda aniden beliren şiddetli döküntüler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM, BİRİ BANA YARDIM ETSİN"

Vücudundaki döküntüleri kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşan kadın, çaresizliğini dile getirdi. Yaşadığı sağlık sorununun nedenini kavrayamadığını belirten kadın, paylaşımına "Ne olduğunu anlamadım. Biri bana yardım etsin" notunu düşerek takipçilerinden bilgi istedi.

Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kadının yardım çağrısına karşılık pek çok kullanıcı, tanınmayan kişilerle bu tür temasların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerek kadını sert bir dille eleştirdi. Görüntülerin altına yapılan yorumlarda "Tanımadığın biriyle nasıl ilişkiye girersin", "Sağlığını nasıl böyle riske atarsın" ifadeleriyle tepkiler dile getirildi.

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Son Dakika Güncel Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bir rüya null Bir rüya null:
    neyseki burdakilerin haberi değil. ama olmayan şey değil tabi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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