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Bartın açıklarında kaybolan gemi personeli için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Bartın açıklarında kaybolan gemi personeli için arama çalışması başlatıldı

Rusya'dan İskenderun'a gitmek üzere yola çıkan kuru yük gemisi PS VALLETTA'nın Bartın açıklarında seyrederken kaybolan bir Türk mürettebat üyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki botlar ile Sahil Güvenlik helikopteri de arama çalışmalarına katıldı.

12.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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Bartın açıklarında seyreden kuru yük gemisinde kaybolan personelin bulunması için çalışma başlatıldı.

Rusya'nın Novorossiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "PS VALLETTA" isimli Malta bandralı kuru yük gemisinin 23 kişilik Türk mürettebatından birinin olmadığı fark edildi.

Geminin, Kurucaşile ilçesinin 18 mil açığında seyrettiği sırada kaybolduğu fark edilen M.Ş'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki botlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kayıp personel için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bartın açıklarında kaybolan gemi personeli için arama çalışması başlatıldı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bartın açıklarında kaybolan gemi personeli için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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