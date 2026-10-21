Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavgaya tutuştu; olayın görüntüleri üzerine yapılan incelemede toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları da 60 gün trafikten men edildi.

Başakşehir'de trafikte sürücüler arasında yaşanan kavganın görüntülerinin sanal medyada yayınlanması üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ETTİLER

Yapılan çalışmalarda, 34 NUM 230 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.D. ve yanındakilerin, trafikte tartıştıkları sürücü M.T.'nin 44 AJE 786 plakalı aracının önünü keserek saldırdığı tespit edildi. M.T.'nin de aracından inmesiyle taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandığı tespit edildi.

360 BİN TL CEZA KESİLDİ

Plaka ve kimlik tespitinin ardından iki aracın sürücüsü ve kavgaya karışan kişiler yakalandı. Polis merkezine getirilen iki sürücüye toplam 360 bin lira trafik cezası yazılırken ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA
BaşakşehirGüvenlikOtomobilGüncelKavgaCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Kim Jong-un’un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore’de 40 resmi siteye erişim kesildi Kim Jong-un'un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore'de 40 resmi siteye erişim kesildi
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
17:17
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
Şenol Güneş ördekleri besledi, yorumu yine kendine has oldu
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:55
Futbolun para kralları belli oldu Türkiye’den tek isim listede
Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede
16:13
Asensio dizinden ameliyat edildi, 3 ay yok: Fenerbahçe’de Ake de 3 hafta forma giyemeyecek
Asensio dizinden ameliyat edildi, 3 ay yok: Fenerbahçe'de Ake de 3 hafta forma giyemeyecek
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 17:20:44. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei