Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

Trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, İstanbul Başakşehir'de kavgaya dönüştü. İki sürücünün de gözaltına alındığı olayda uygulanan cezaların toplamı 360 bin TL'yi buldu.

YOL VERME TARTIŞMASI OKUL ÖNÜNDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir'deki Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracı kullanan Mahmut Ş. ile motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Hafif ticari aracın sürücüsü, bir okulun önünde durdu. Araçlarından inen iki sürücü arasındaki gerginlik burada fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MOTOSİKLETLİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN BAŞINA KASKLA VURDU

Kavga sırasında motosiklet sürücüsü Oğuzhan K., elindeki kaskı Mahmut Ş.'ye karşı kullandı. Oğuzhan K.'nin hafif ticari araç sürücüsünün başına kaskla vurduğu anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Tartışmanın bir okulun önünde yaşanması da olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan anlaşmazlık, araçların durdurulmasıyla birlikte saldırıya dönüştü. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak kaskla gerçekleştirilen saldırı ve sürücülerin kavgası üzerine polis ekipleri harekete geçti.

POLİS İKİ SÜRÜCÜYÜ DE YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüler ve araç bilgileri üzerinden yürütülen çalışmada, olaya karışan sürücülerin kimlikleri ile kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Mahmut Ş. ile motosiklet sürücüsü Oğuzhan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yol verme tartışmasıyla başlayan olay, iki sürücü hakkında idari yaptırım uygulanmasıyla sonuçlandı. Polisin incelemesinde sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışları değerlendirildi. Özellikle araçtan inerek kavga etmeleri, uygulanan yaptırımların gerekçeleri arasında yer aldı.

İKİSİNE DE 180'ER BİN TL CEZA KESİLDİ

Olayın ardından sürücülere uygulanan para cezalarının tutarı dikkat çekti. Polis, "Saldırı amacıyla araçtan inmek" başta olmak üzere çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle Mahmut Ş. ve Oğuzhan K.'ye ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uyguladı. Böylece iki sürücüye kesilen toplam para cezası 360 bin TL'ye ulaştı. Kaskla saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsünün yanı sıra hafif ticari araç sürücüsüne de yaptırım uygulanması, olayın önemli ayrıntılarından biri oldu. Para cezalarıyla sınırlı kalmayan yaptırımlar kapsamında her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca hafif ticari araç ile motosiklet, aynı süre boyunca trafikten men edildi.