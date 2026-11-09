Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza - Son Dakika
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Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

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Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza
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Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza
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İstanbul Başakşehir'de yol verme tartışması nedeniyle birbirine giren hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletliye ağır yaptırım uygulandı. Motosiklet sürücüsünün karşısındaki kişinin başına kaskla vurduğu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, polis iki sürücüyü de yakaladı. Taraflara toplam 360 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçları aynı süreyle trafikten men edildi.

Trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, İstanbul Başakşehir'de kavgaya dönüştü. İki sürücünün de gözaltına alındığı olayda uygulanan cezaların toplamı 360 bin TL'yi buldu.

YOL VERME TARTIŞMASI OKUL ÖNÜNDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir'deki Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracı kullanan Mahmut Ş. ile motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Hafif ticari aracın sürücüsü, bir okulun önünde durdu. Araçlarından inen iki sürücü arasındaki gerginlik burada fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

MOTOSİKLETLİ, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN BAŞINA KASKLA VURDU

Kavga sırasında motosiklet sürücüsü Oğuzhan K., elindeki kaskı Mahmut Ş.'ye karşı kullandı. Oğuzhan K.'nin hafif ticari araç sürücüsünün başına kaskla vurduğu anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Tartışmanın bir okulun önünde yaşanması da olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan anlaşmazlık, araçların durdurulmasıyla birlikte saldırıya dönüştü. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak kaskla gerçekleştirilen saldırı ve sürücülerin kavgası üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

POLİS İKİ SÜRÜCÜYÜ DE YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüler ve araç bilgileri üzerinden yürütülen çalışmada, olaya karışan sürücülerin kimlikleri ile kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Mahmut Ş. ile motosiklet sürücüsü Oğuzhan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yol verme tartışmasıyla başlayan olay, iki sürücü hakkında idari yaptırım uygulanmasıyla sonuçlandı. Polisin incelemesinde sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışları değerlendirildi. Özellikle araçtan inerek kavga etmeleri, uygulanan yaptırımların gerekçeleri arasında yer aldı.

Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza

İKİSİNE DE 180'ER BİN TL CEZA KESİLDİ

Olayın ardından sürücülere uygulanan para cezalarının tutarı dikkat çekti. Polis, "Saldırı amacıyla araçtan inmek" başta olmak üzere çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle Mahmut Ş. ve Oğuzhan K.'ye ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uyguladı. Böylece iki sürücüye kesilen toplam para cezası 360 bin TL'ye ulaştı. Kaskla saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsünün yanı sıra hafif ticari araç sürücüsüne de yaptırım uygulanması, olayın önemli ayrıntılarından biri oldu. Para cezalarıyla sınırlı kalmayan yaptırımlar kapsamında her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca hafif ticari araç ile motosiklet, aynı süre boyunca trafikten men edildi.

Trafikte kasklı saldırının faturası ağır oldu! 360 bin TL ceza
Başakşehir'de yol kavgası pahalıya patladı: Motosikletli ve otomobil sürücüsüne 360 bin TL cezaBaşakşehir'de yol kavgası pahalıya patladı: Motosikletli ve otomobil sürücüsüne 360 bin TL ceza
Kaynak: DHA
Cep TelefonuMotosikletBaşakşehirİstanbulOtomobilGüncelPolisKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • eskimahalle eskimahalle:
    lan ticari aracın şöförünü niye aldınız. cocugu kurtardı 0 0
  • Haydar Alkilinc Haydar Alkilinc:
    Bu ceza Tüklere sönmüyor belli. Buna birde 3aydan başlayan hapis ilave edilmeli. 0 0
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