CHP'li Başarır, SGK'nın 540 milyar liralık alacağının açıklanmasını istedi

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda belediyelerden 96 milyar lira borcunu isteyen SGK'nın alacağının toplam 540 milyar lira olduğunu, bu borçluların kimler olduğunun açıklanmasını istedi. Başarır, "1 milyonun üzerindeki SGK'ya borcu olan şirketleri açıklayın. Emekliyi yirmi yıldır birikmiş SGK'nın borçlarıyla kurtaracağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, 540 milyar şu anda alacağı var kurumun. Nerede bu para" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidar tarafından belediyelerin SGK'ya olan borçlarının 96 milyar olduğunun duyurulduğunu ancak SGK'nin diğer alacakları konusunda bir açıklama olmadığını söyledi. SGK'nın alacağının toplam 540 milyar lira olduğunu söyleyen Başarır, "Emekliyi yirmi yıldır birikmiş SGK'nın borçlarıyla kurtaracağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, 540 milyar şu anda alacağı var kurumun. Nerede bu para" dedi.

CHP'li Başarır'ın konuşmasındaki başlıklar şöyle:

"TÜİK'in sahte verileri milyonları açlığa mahkum ediyor"

"TÜİK denen kurum bilindiği üzere, Türkiye'de memurun, memur emeklisinin ve birçok önemli verilerin kaderini belirleyen istatistik çalışmaları yapıyor. Mesela, en son enflasyonu yüzde 71 olarak belirledi. Herkes biliyor ki bu ülkede enflasyon yüzde 71 falan değil ama sipariş üstüne ve saraydan, iktidardan ne gelirse rakam aynen onu veriyor. Araştırma falan yaptığını düşünmüyorum, bir parça araştırma yapsa bugün ülkedeki enflasyonun yüzde 100'ün çok üstünde olduğunu görecektir. Haklı olarak partimiz milyonlar adına TÜİK hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Vermiş olduğu sahte verilerle milyonları bir yıl açlığa terk eden bu kurum hakkında yargı iki günde takipsizlik kararı verdi. Böyle bir önemli konuda çok önemli veriler vermişken, enflasyonu etkileyecek fiyat artışlarını tek tek ortaya koymuşken, çok ciddi bir dilekçe vermişken en azından bir bilirkişi getirilebilir, bu işi daha önce yapan insanları getirip bir rapor alabilir, en azından araştırabilir ama iki günde karar vermiştir; gerçekten üzüntü verici."

"Toplam SGK borçları 540 milyar lira"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; iktidar tarafından belediyelerin SGK'ya olan borçlarının 96 milyar olduğunun duyurulduğunu ancak SGK'nin diğer alacakları konusunda bir açıklama olmadığına dikkati çekti. Başarır, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla SGK'nın ne kadar alacağı var? 540 milyar lira. Peki, bunun ne kadarı belediyelerin? 96 milyar. Şimdi ben buradan Sayın Cumhurbaşkanına sormak isterim: Geri kalan bu para nerede? Bu konuyu bu kadar önemsiyorsa, şu 1 milyonun üzerindeki SGK'ya borcu olan şirketleri açıklayın. Emekliyi yirmi yıldır birikmiş SGK'nın borçlarıyla kurtaracağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, 540 milyar şu anda alacağı var kurumun. Nerede bu para? Sayın Bakan bunu niye takip etmiyor? Ben 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin liraya bir şey söylemiyorum, esnafın durumu çok kötü, çok küçük işletmeler var icrada; onlara hiçbir şey söylemiyorum ama çok büyük işletmeler var bunu ödemeyen, sürekli afla bunu çözen. Eğer bu konuda bu kadar samimiyseniz gelin, bunu açıklayın Sayın Cumhurbaşkanı, biz de görelim."

CHP'li Başarır, bu yılın ilk altı ayında UYAP üzerinden gelen yeni icra dosya sayısının 5 milyon, hala açık olan icra dosyasının 23 milyon olduğunu belirterek, "İlk altı ayda karşılıksız çek sayısı 112 bin olmuş, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 3,31 trilyon liraya çıkmış. Öyle bir durumdayız ki sorunun çözümünü ya da tartışmayı belediyelerle ya da başka kurumlarla götürüyoruz. Ülke batma noktasına gelmiş" diye konuştu.

İcralık vatandaş

Öte yandan icralık olan bir vatandaşın evindeki eşyalar için satış ilanı verildiği haberlerini hatırlatan Başarır, "Türkiye bir felakete gidiyor, biz burada farklı şeyleri konuşuyoruz" diye tepki gösterdi ve şöyle devam etti:

"Dikili İcra Dairesi 2024'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününe denk getirmiş, bazı taşınırların icra yoluyla satış ilanını vermiş. Şimdi, icrada ne satılıyor? Termosifon, halı, tül perde, bir adet süs biblosu, çift kişilik yatak, elbiseler ve gardırop, leğen, böyle gidiyor. Bunu, bu yüzyılda bir icra dairesi internet üzerinden satışa çıkarmış. Türkiye'nin hali bu. Neden bu noktaya geldik? Niye bu kadar insan icrada? Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin hemen hemen dörtte 1'i kadar kredi kartı ve kredi borçları birikmiş? Türkiye bir felakete gidiyor, biz burada farklı şeyleri konuşuyoruz. Ne kadar güzel, 2.500 lira da emekliye zam yapmışız, bununla da övünüyoruz. Bugün araçlar, traktörler, kamyonlar, küçük ölçekteki işletmelerin makineleri, hepsi icrada. Emekli, pazarın sonunu bekliyor; pazardan dökülen ya da ezilen domatesi, sebzeyi, onu da taneyle alıyor. İcra dairesi leğeni satışa çıkartıyorsa Cumhurbaşkanının 'Bizi kıskanıyor' dediği ülkeler bize güler. İnternet üzerinden alınmış, gazetelere manşet olmuş, tüm dünyanın gördüğü bir rezalet bu. O yüzden, aklınızı başınıza alın, Türkiye'nin gerçek sorunlarını dert edinin."