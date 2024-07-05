Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anılıyor. Saldırıda yaralı kurtulan Ali Akarpınar, saldırı anını ve yaşadıklarını anlattı. Katliamın 31. yıl dönümünde köyde dualarla anma töreni düzenleniyor.

05.07.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi anılıyor. Olaydan yaralı kurtulan Ali Akarpınar (70), "O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar" dedi.

Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlederek para, altın ve değerli eşyaları yanlarına aldıktan sonra evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 31'inci yıl dönümünde köyde acı hala tazeliğini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybedenler köyde dualarla anılıyor. Türk bayrağının her yere asıldığı köyde, katliamdan yaralı kurtulan Ali Akarpınar, 31 yıl önce yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'KUNDAKLAMA YAPIYORLARDI'

Olaydan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan Ali Akarpınar, şu an sadece kendisinin yaşadığını belirterek,"O gün gurbetten gelen akrabalarımızla beraber sevinçliydik. Fakat akşam namazı camide namazımızı eda ederken, köyümüze 100 kişilik bir terör grubu giriş yapmış. Bizi camiden aldılar. Camiden aldıktan sonra toplantı yapıp gideceklerini söylediler. Şu anda anıt olarak yapılan olay yerinde götürdüler. Orada yarım saatten fazla kendi örgüt propagandasını yaptılar. Tabii ki o anda bizim köyü görmemiz mümkün değildi. Köyde diğer terör unsurları kadınların ziynet eşyalarına varıncaya kadar alıyorlardı. Aynı zamanda köyü tamamen yakmak amacıyla kundaklama yapıyorlardı. Ondan sonra bizim üstümüze yüzlerce kurşun sıktılar. Ben bu olaydan yaralı kurtuldum" dedi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet ettiğini söyleyen Akarpınar, "O an hiç bir şey hissedemedim. Köy yanıyordu. Üzerimizde ateş topu gibi geliyordu ve rüzgar da vardı. O anda bir şey hissetmek mümkün değil. Öleceğimi her zaman düşündüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kemaliye, Erzincan, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
12:02 Rasim Ozan’dan eski eşi Nagehan Alçı’ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: Başbağlar köyünde PKK saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement