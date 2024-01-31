Başkan Böcek, Korkuteli\'deki Yatırımları İnceledi ve Müjde Verdi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'ndeki belediye yatırımlarını inceleyerek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Korkuteli'ne 5 yılda 1 milyar 950 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Böcek, 100 milyonluk yatırımla 15 Mart'ta hizmete girecek Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi'nde 250 kadın işçi istihdam edeceklerini müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'nde inceleme ve ziyaretlerde bulundu. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hasan Can Caran'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Böcek, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Bozova Mahallesi'nde kurduğu güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, Bozova'da 125 milyon liralık yatırımla 5 megavatt kurulu güçte 4 güneş enerji santrali yaptıklarını belirterek, yılda 25 milyon TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

14 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Hem çevreyi hem doğayı koruduklarını belirten Başkan Böcek, "ASAT'ın en önemli gider kalemlerinden birisi enerji. Güneş Enerji Santrallerimiz ile ASAT'ın elektrik maliyetlerini düşürerek vatandaşımızın suyu ucuz tüketebilmesini sağlıyoruz. Biz kısa dönem için günü kurtaracak projeler değil Antalya'nın geleceğine yönelik yatırımlar yapıyoruz. Dönemimizde 10 yeni güneş enerji santrali yaptık. 4'ünün de uygulama projelerini tamamladık. Güneş enerji santrali sayımız 14'e ulaşıyor" diye konuştu.

KURUTMA TESİSİ 15 MART'TA HİZMETE GİRECEK

Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli Bozova Mahallesi'nde 15 bin 500 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden 4 bin 250 metrekare kapalı alana sahip Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi'ndeki çalışmaları da yerinde gördü. Projeyi yürüten Belediye iştiraki EKDAĞ A.Ş. yöneticilerinden bilgi alan Başkan Böcek, 100 milyon liraya mal olması beklenen projede tesis ana yapısının yüzde 95'inin tamamlandığını, üretim ekipmanları kurulum sürecine geçildiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, 15 Mart'ta hizmete girmesi planlanan tesiste üretim fazlası her türlü meyve ve sebzenin işlenerek yurt içi ve yurt dışına pazarlanacağını, 250 kadın işçinin de istihdam edileceğini kaydetti.

SORUNLARI DİNLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, ardından Bozova Kıraathanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Bozova sakinleriyle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi, mahalleye kurulan Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi'nin bölgeye yararını anlattı.

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hasan Can Caran'ın Korkuteli'ndeki tanıtım toplantısına da katıldı. Korkutelililer, Başkan Böcek'e yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, Korkuteli ve Antalya'nın gururları, Kırkpınar Başpehlivanları, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu ve Turan Balaban da yer alarak, halkı selamladı.

1 MİLYAR 950 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Başkan Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, Korkuteli'ne 5 yılda 1 milyar 950 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Korkuteli'nde her muhtarı dinlediklerini, taleplerini sırasıyla tamamladıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Seçim öncesi Muhittin Böcek gelirse çalışanların parasını ödeyemez, yardımları keser dediler. Çok daha fazlasını yaptık. Personelimize ve hiçbir kurum kuruluşa borcumuz yoktur. Ata sporumuz güreşe destek veriyoruz. 400 güreşçimiz var. Güreş meydanlarını, Edirne'nin kapısını bilmeyenler burada siyaset yapamaz" dedi.

"ANTALYA KAZANACAK"

Herkesin beğenisini almış bir başkan olarak kendisini yeniden aday gösteren CHP Parti Meclisi'ne ve Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Başkan Böcek, "Bu kutsal görevi yeniden verdikleri için mahcup etmeyeceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Manevi oğlum Hasan Can Caran'la Korkuteli kazanacak. Hep birlikte, herkesin başkanı olarak biz kazanacağız. Antalya kazanacak" diye konuştu.

MUHTARLAR VE ESNAFLA BULUŞTU

Başkan Böcek, daha sonra Korkuteli Muhtarlar Derneği'nde muhtarlar ile toplantı yaparak sorun, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Böcek, muhtar toplantısının ardından, Korkuteli Çarşamba Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanlığı'na da ziyaret gerçekleştirerek, Oda Başkanı Mesut Kurtoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.