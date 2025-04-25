Başkan Büyükkılıç, şafak vakti üreticilere arılı kovan dağıttı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi kapsamında kovan dağıtım programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla sabaha karşı saat 04.00'da gerçekleşti. Arıların güneş ışığı görmeden sağlıklı bir şekilde hak sahiplerine dağıtılabilmesi amacıyla düzenlenen programa ilgi yoğun oldu.

Tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticinin kentteki en güçlü destekçisi olan Başkan. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte arıcılık ve arı ürünleri üretiminin gelişimini desteklemek, arıcılık sertifikası olan üretici ve üretici adaylarına ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi'nde kovanlar, üreticilere teslim edildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Otoparkında gerçekleşen dağıtım programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak, Mustafa Türkmen ve daire başkanları ile üreticiler katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Ekibimizi tebrik ediyorum. Maşallah gece demeden, gündüz demeden çalışıyorlar. Hatırlanacağı üzere dün nohut ve mercimek dağıttık, bugün arı dağıtıyoruz" dedi.

Üretimi teşvik etmek amacıyla vatandaşlara destek olduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bu işi hobi mantığında başlatıp profesyonelliğe dönüştürmek suretiyle KAYMEK bünyesinde kursiyerlerimize kurs veriyoruz ve daha sonrasında da arılı kovan desteğinde bulunuyoruz. Önemli olan üreten olması, bu işi severek yapıyor olması. Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bölgemiz de bitki çeşitliliği anlamında önemli bir merkez. Şuan itibariyle 300 üreticimize ikişer kovan veriyoruz. Ayrıca gençlerimizi teşvik etmek amacıyla Sarız'ımızda 15 gencimize 10'ar kovan toplam 150 tane, Özvatan'ımız da 25 kardeşimize 10'ar taneden 250 tane olmak üzere totalde 1000 kovan dağıtmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah üreten olsunlar diyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk sırada yer alıyor"

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanındaki destekleri ile Türkiye'de lider bir konumda yer aldığına dikkat çekerek, "Sadece arı, tavuk, koyun dağıtmakla değil yem bitki çeşitleriyle, bakliyat çeşitleriyle vatandaşlarımızı yüreklendirmeye çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, büyükşehirler arasında tarım ve hayvancılığa en çok yatırım yapan bir büyükşehir olarak anılıyor, ilk sırada yer alıyor. Son 5 yıllık süreç içerisinde 1 milyar TL'ye yakın yatırımla çalışma yapmış ve vatandaşlarımıza destek olmuş durumdayız. Arıcılıkla ilgili yine bir katkıda bulunmak için bu sezon da desteğimizi verdik" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi yüreklendirmek istiyoruz"

Desteklerle gençleri tarım ve hayvancılık alanında yüreklendirdiklerinin altını çizen ve gençlerin bu alanda üretime katılmasının önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Yeter ki üreten olsun, yeter ki ben bu işi severek yapıyorum desin. Gençlerimizi de yüreklendirmek istiyoruz. Amacımız gençleri bu işlere tarım ve hayvancılık konusunda dahil etmek. Gençler bu işi sahiplenmezse tarım ve hayvancılık yok olur. Kaldı ki Kayseri tarım ve hayvancılıkta önemli bir merkez olmaya başladı. Sadece sanayi ve ticaretle anılmıyor, 24 tane üründe ilk 10'a giren bir Kayseri'den söz ediyoruz. Yine üretim anlamında tarım alanında ilk 5'in içinde yer alan bir Kayseri'den söz ediyoruz. Her türlü çalışmalara desteğimizi sürdürüyoruz. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz" diye konuştu.

Dağıtım alanında gelen üreticileri hoş geldiniz diyerek karşılayan ve tek tek tokalaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi.

Üreticilerden Büyükkılıç'a teşekkür: "Çok güzel bir proje"

Büyükşehir'in desteği ile ilk defa arı alacak ve hali hazırda arıcılıkla uğraşan üreticiler de anlamlı proje için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Hobi olarak arıcılık yapan Barbaros Suna isimli vatandaş destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken Kazım Palaslıoğlu isimli üretici ise "Memduh Başkana teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir proje, özellikle kırsal kesimlerde arıcılık yapanlar veya hobi niyetine arıcılığa başlayanlar için çok güzel bir proje" ifadelerinde bulundu.

Bahadır Tunç isimli hobi olarak arıcılık yapan diğer bir vatandaş da Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini lleterek, "Hobi olarak yapmak için iki kovan arı aldım. Memduh Bey'e çok teşekkür ederiz böyle bir projeyi yaptığı için, çok güzel bir proje" dedi.

Özvatan ve Sarız'da da dağıtıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin arılı kovan dağıtımı Sarız ve Özvatan ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Özvatan'da emekli öğretmen, Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Adnan Ünal, arıcılık ile uğraştığını belirterek, Özvatan'ın arıcılığa uygun olduğunu, kırsal alanın çok olduğunu ifade etti. Ünal, "Bizim balımız, coğrafi işaretlidir, İç Anadolu Bölgesi'nde tek coğrafi işaretli baldır. Ülkemizin kalkınmasında bu tarımsal faaliyetler önemlidir. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz, bizleri bu ilgileri çok memnun ediyor. İsabetli yardımlaşma oluyor ve bizim çalışmalarımıza hız katıyor" diye konuştu.

"Büyükşehir'imiz bizi mağdur etmedi"

Ömer Altıparmak isimli arıcı vatandaş da yaptığı açıklamada Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir'e teşekkür ederek, "Büyükşehir'imiz bizi mağdur etmedi. Baya bir arı kayıplarımız olmuştu. Yani bize bir destek oldu. Teşekkür ediyoruz başkanımıza" şeklinde konuştu.

"Sağ olsun belediyemiz gençlerimizi geri çevirmedi"

Sarız İlçe Tarım Müdürü Erdoğan Karabörklü ise gençlere yönelik proje sunarak Büyükşehir Belediyesi tarafından destek almayı başardıklarını belirttiği konuşmasında, "İlçemizde arıcılarımızın yaş ortalaması gittikçe arttığı için gençlerimize yönelik bir eğitim düşündüm, gençlerimiz uygulamalı olarak eğitim almak istediler. Biz projemizi yaptık, belediyemize sunduk. Sağ olsun belediyemiz gençlerimizi geri çevirmedi. Gençlerimize 10'ar adet proje kapmasında arılı kovan verildi. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Talebimizi geri çevirmedi, projemizi uygun gördü. Allah herkesten razı olsun diyorum" ifadelerinde bulundu.

"Genç arıcılar olarak bu işe bir adım atacağız"

Projeden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür eden Yusuf Ulutaş da "Genç arıcılar olarak bu işe bir adım atacağız. Kısmet olursa bu işte daha ilerleyip iyi uygulamalı eğitimlerimizi de göreceğiz ayrıca. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.