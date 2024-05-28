İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü'ne layık görüldü

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde düzenlenen 12. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri Töreni'nde Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın elinden alan Başkan Tugay, "Bu ödül, İzmir halkının önümüzdeki beş yıl boyunca tiyatro açısından benden neler beklediğini gösteren bir motivasyon ödülü oldu. Sanata doyduğumuz bir beş yıl diliyorum" dedi.

Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Haldun Dormen Sahnesi'nde sanatseverlerin katılımıyla sahiplerini buldu. Atatürk'ün isteğiyle sahneye çıkan ilk kadın tiyatrocu Bedia Muvahhit adına düzenlenen törene eşi Öznur Tugay ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü'nü aldı. Onursal jüri başkanlığını Göksel Kortay'ın, jüri başkanlığını Erkan Ergin'in yaptığı ödül töreninde, İzmir'de faaliyet gösteren devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, belediye tiyatroları ve özel tiyatrolardan çok sayıda isim, çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

Şehir Tiyatroları da ödül aldı

11 kişiden oluşan jürinin seçtiği çeşitli kategorilerdeki ödüllerin açıklandığı törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Deli Dumrul ekibi Jüri Özel Ödülü'ne sahip oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan Efe Çetinel, Helikopter oyunundaki rolüyle Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü, Cem İdiz ise Yolcu oyunuyla Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü'nü aldı. Oyuncu Emre Basalak'ın sunduğu ödül törenine, duayen tiyatro ve sinema sanatçıları Haldun Dormen, Göksel Kortay, İzzet Günay ve Salih Güney ile tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Emeritus Profesör Yazar Oya Başak gibi usta isimler onur konuğu olarak katıldı. Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz ve Celal Bayar Üniversitesi Dekanı Yenal Kesbiç de törene katıldı.

"Sanata doyduğumuz bir 5 yıl diliyorum"

Başkan Tugay, ödül töreni öncesi kulisi de ziyaret etti. Haldun Dormen, Göksel Kortay, İzzet Günay, Salih Güney ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve sanata verdiği desteklerden ötürü tebrik etti. Tören sırasında Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü'nü İlber Ortaylı'nın elinden alan Başkan Tugay, "Bu ödül, İzmir halkının önümüzdeki beş yıl boyunca tiyatro açısından benden neler beklediğini gösteren bir motivasyon ödülü oldu. Bunun farkında olarak bu törene geldim, görevimin farkındayım. Ben bir tiyatroseverim. Zaman buldukça tiyatroya gitmeyi çok seviyorum. Tiyatro çok özel bir sanat dalı. Biz insanlar, sahnede kendimizi canlı olarak izliyoruz. Kendimizin iyi ve kötü yönlerini görüyoruz. Bence en güzel yanımız sevebilmemiz, en kötü yanımız da hırsımız. Hırsımıza engel olduğumuz, sevgilerimizi çoğalttığımız ve aslında çok fazla paraya ihtiyaç duymadan mutlu olabildiğimiz bu şehirde, sanata doyduğumuz bir beş yıl diliyorum" diye konuştu.

"Ödülü takdim etmekten onur duyuyorum"

Başkan Tugay'a ödülünü takdim eden Prof. Dr. Ortaylı ise "İzmir, imparatorluğun en bereketli vilayetlerinin birincisiydi. Tiyatro ve operetin kamuya açıldığı ilk merkezdir. İzmir, basın hayatımızda da çok önemli. Sadece Türk basını için değil, Bulgar basının bile ilk numunesi burada çıkmıştır. Her zaman için bu halk, bir Akdeniz liman şehrinin halkıdır. Dünyaya ve yeniliklere açıktır ama maalesef sanatın kurumsallaşması konusunda kesinti dönemleri olmuştur. Bu belki de iktisadi vaziyetle ilgilidir. Artık durum değişiyor. İzmir'in operası var, orkestrası var, hatta mandolin orkestrası var. Bütün bunlarda belediyelerin payını unutamayız. Karşıyaka Belediyesi'ndeki hizmetleri dolayısıyla öne çıkan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'a, ödülü takdim etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay'a teşekkür

Törende konuşma yapan duayen oyuncu Haldun Dormen de "İzmir'e gelmek benim için her zaman mutluluk vermiştir. İzmir, İstanbul'dan sonra ikinci vatanım. Çok güzel bir şehriniz var. İzmir'e gelmek için her zaman fırsat arıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Bedia Hanım ilk defa burada sahneye çıktı. Burada ilk defa Türk kadını medeni şekilde sahnede yer aldı ve burada devrim oldu" sözlerine yer verdi. Bir diğer duayen oyuncu Göksel Kortay da Bedia Muvahhit ile yaşadığı anıları salonda bulunan davetlilere anlattı. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nin, "Dünya Tiyatro Ödülleri" listesine girerek İzmir'in sanat alanında uluslararası bir marka olmasına olanak sağladığını belirten Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a, sanata ve sanatçıya verdikleri emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Ekibi ile sahneye çıktı

Jüri Özel Ödülü'nü almak üzere Deli Dumrul ekibi ile sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, "Ödüller; insana, sanatçıya şevk ve gurur verir. İnsanları tartıştırır. Sevinçleri ile üzüntüleri ile eleştirileri ile tiyatro, çok albenili ve çekici bir sanattır" sözlerine yer verdi. Tiyatro topluluklarının sanat hayatlarına devam etmesinin önemine değinen Erten, "Tiyatrocular itilip kakılmamalı. Onlar düş hekimleridir" diye konuştu.