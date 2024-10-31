Başkan Tugay'dan 'Esenyurt' Değerlendirmesi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Hedef Alan Bir Şey - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Tugay'dan 'Esenyurt' Değerlendirmesi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Hedef Alan Bir Şey

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen’deki Asarlık Alevi Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ziyareti sonrasında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Haksız bir görevden alma. Siyasi bir karar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan’ımızı hedef alan bir şey olduğunu düşünüyoruz” dedi.

31.10.2024 14:24  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen'deki Asarlık Alevi Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ziyareti sonrasında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Haksız bir görevden alma. Siyasi bir karar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ımızı hedef alan bir şey olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen'deki Asarlık Alevi Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni ziyaret etti. CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Asarlık'ta Dernek Başkanı Şenel Bozkurt ve yöneticileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Başkan Tugay daha sonra Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada da Dernek Başkanı Ali Onay, Başkan Vekili İsmail Polat ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Tugay, yurttaşların ihtiyaç, talep ve isteklerini dinledi, gerekli adımların atılacağını belirtti.

"Bir dahaki seçimde İzmir'de hiçbir ilçeyi kaybetmeyeceğiz"

Başkan Tugay, "Bu dönemi sizlerle beraber, tüm vatandaşlarımızla geçireceğiz. Sizler de benim için kıymetlisiniz. Bu dönemi uyum ve dayanışma içinde geçirelim istiyorum. Birbirimize uzak, yabancı olmayalım. Hep beraber İzmir, Menemen için ne gerekiyorsa yapalım. Menemen ile de her yer ile de özel ilgileneceğiz. Bir dahaki seçimde İzmir'de hiçbir ilçeyi kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama Büyükşehir Belediyesi sizin, Menemen'in de belediyesi. Buradaki her türlü sıkıntınız bize emanet. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için nerede ne sıkıntı varsa bize iletin. Özellikle bu konuya önem veriyorum. Bize yol gösterin" dedi.

"Siyasi bir karar, hedef İmamoğlu"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tugay, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili "Olayın oluş şekli ve şu ana kadar şeffaf olmaması hepimizi çok üzdü, rahatsız etti. Haksız bir görevden alma olduğunu düşünüyorum. Bugün İstanbul'da partimiz toplantı yapmaya karar verdi. Gideceğiz. Siyasi bir karar. Biraz CHP'yi büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı hedef alan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu hukuksuzluğun bitmesi lazım. 10 yıldır irtibatı var deyip 7 ay öncesinde seçimde aday olmasına izin verilen bir insanın elle tutulur hiçbir şey yokken bu şekilde görevinden alınması büyük bir hukuksuzluk" dedi.

"Kendilerine verilen oylara yazık"

Bazı AK Partili milletvekillerinin Körfez üzerinden kentin yerel yönetimine ilişkin eleştirileriyle ilgili Başkan Dr. Cemil Tugay, "Tamamen içi boş, şova dönük hareketler bunlar. 60-70 yıl belki daha uzun sürede oluşmuş bir kirlilikten bahsediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı da diğer bakanlıklar da İzmir'in bakanları aynı zamanda. Biz belediye olarak zaten şu an yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bize bir şey söylemelerinin bir anlamı yok. Bu kirlenme de tamamen belediyenin hatası değil. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yaşar Kırkpınar'a sormak lazım; 2 dönemdir milletvekilisin, bu şehir için ne yaptın? Bu şehre getirdiğin hizmeti söyle, biz de duyalım. Bizi boş boş eleştiren diğer milletvekillerine de aynısını soruyorum. Açıklarsanız seviniriz. Kendi milletvekilliğinizde ne yaptınız? Şovlarla bu şehrin sorunları çözülmüyor. Bir taraftan güldük bir taraftan üzüldük. İzmir milletvekilliğini eğer Kordon'da cansız mankeni denize atmak olarak görüyorsa hakikaten çok yazık. Kendilerine verilen oylara yazık yani" ifadelerini kullandı.

"Vali Bey'in tarafmış gibi açıklama yapmasını doğru bulmadım"

İktidar partisi mensupları ve İzmir Valisi Süleyman Elban'ın 30 Ekim 2020 İzmir Depremi'nin anma törenlerindeki açıklamalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Tugay, "Orası afet bölgesi ilan edilmedi. Bir sürü insanın mağduriyeti giderilmedi. Orta hasarlı evleri olan insanlara ev sağlanmadı. 3 yıl sonra daireleri teslim ettiler. Bu arada epey bir mağduriyet yaşandı. Bugün için de kentsel dönüşüm için mevzuat değişikliği, kaynak gerekiyor. Biz belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz ama hükümet maalesef özellikle İzmir'in sorunlarını çözerken eli varmıyor. Atması gereken adımları atmıyor. Vali Bey'in de burada tarafmış gibi açıklama yapmasını da çok doğru bulmadım. Sorunu biz biliyoruz, çözümü için bir şey duymak istiyoruz. Çözüm için bir şeyler söylerlerse seviniriz" dedi.

"Lafla değil işle gelsinler"

Başkan Tugay, iktidar partisinin İzmir milletvekilleri için "Halktan kopuk oldukları çok belli. Sahada yaptığımız çalışmaları, insanların sorunlarına birer birer getirdiğimiz çözümleri, belediyedeki iyileşmeyi, görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar belli ki. Biraz İzmir'e alıcı gözle baksınlar. İzmir her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha da iyi olacak. Lafla değil bize işle gelsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Cemil Tugay, Ahmet Özer, Belediye, Politika, İstanbul, Esenyurt, Asarlık, Menemen, Kayyum, Güncel, Kültür, Çevre, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tugay'dan 'Esenyurt' Değerlendirmesi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Hedef Alan Bir Şey - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:16:44. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tugay'dan 'Esenyurt' Değerlendirmesi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Hedef Alan Bir Şey - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.