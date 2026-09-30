Başkent Üniversitesi Evolution takımı Diyarbakır'da elektronik destek ödülü kazandı - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi Evolution takımı Diyarbakır'da elektronik destek ödülü kazandı

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Başkent Üniversitesi Evolution takımı Diyarbakır\'da elektronik destek ödülü kazandı
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Başkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Evolution takımı, düşman telsizini tespit edip sahte sinyal gönderebilen elektronik destek sistemi geliştirdi. Sistem, TEKNOFEST kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen Elektronik Harp Yarışması'nda en iyi sistem mimarisi ödülünü kazandı.

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, elektronik harp alanında düşman telsizinin konumunu ve yönünü tespit edip, bu telsizlere aldatmaya yönelik sahte sinyaller gönderebilen elektronik destek sistemi geliştirdi. Sistem, TEKNOFEST kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen Elektronik Harp Yarışması'nda kendi alanında 'en iyi sistem mimarisi' ödülünü kazandı.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Buğrahan Bulduk, Emre İskenderoğlu ve İsmail Efe Akdemir ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ertuğrul Gümüş'ten oluşan 'Evolution' takımı, Dr. Öğretim Üyesi Hayrullah Yıldız rehberliğinde elektronik harp alanında kullanılan elektronik destek sistemi geliştirdi. Öğrencilerin 1 yıl üzerinde çalışarak ortaya çıkardığı sistem, TEKNOFEST kapsamında 18-20 Eylül'de Diyarbakır'da düzenlenen Elektronik Harp Yarışması'nda, Elektronik Destek Alanında 'en iyi sistem mimarisi' ödülünü kazandı. Sistemle elektromanyetik ortamda bulunan sinyallerin tespit edilmesi, frekans ve bant genişliği gibi parametrelerinin belirlenmesi, sinyalin geldiği yönün ve kaynağın yaklaşık konumunun tespit edilmesi hedeflendi. Öğrenciler, anten tasarımlarından sinyal işleme ve bant tarama yazılımına, sistem arayüzünden prototipin fiziksel üretimine kadar projenin farklı aşamalarını kendi çalışmalarıyla geliştirdi. Sistem, yarışma kapsamında farklı saha senaryolarında test edilirken, açık alanda ve zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen uygulamalarda yaşanan teknik aksaklıklara rağmen görevleri yerine getirerek ödüle layık görüldü.

'ELEKTRONİK HARP ALANINDA KULLANILIYOR'

Öğrencilerden takım kaptanı Buğrahan Bulduk, geliştirdikleri sistemin genel olarak 'elektronik harp' alanında kullanılan bir sistem olduğunu söyleyerek, "Bu sistem düşman hattında özellikle arka planda duran pasif diyebileceğimiz bir sistem. Çünkü havadaki sinyalleri yakalayıp, bu sinyalleri işleyip, karşı düşmanın telsizlerini dinleyip ya da telsizlerine sahte sinyaller basarak aldatmaya yönelik işler yapan sistemler olarak geçiyor daha çok. Bu sistemde, gelen sinyalin modülasyon türü, varsa protokol türü, bant genişliği ve sinyalin gücü gibi değerleri okuyabiliyoruz. Güç değeri mesafeye bağlı olsa bile ne taraftan geldiğini yönlü anten kullandığımız için kestirebiliyoruz. Bu sistem eski Vietnam Savaşı'nda kullanılmış bir sistem. Yine bizim kullandığımız gibi onlarda üçgenleme metodu kullanarak, üç tane kerteriz açısı çekerek düşman telsizinin yaklaşık konumunu ve yönünü bulmaya yönelik bir sistem olarak kullanıldı" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ OLARAK TASARLADIK'

Öğrencilerden Ertuğrul Gümüş ise, elektronik harp alanında geliştirdikleri sistemin arayüz kısmını tasarladıklarını anlatarak, "Sistemimizde öncelikle hangi frekansla yayın yapıldığını bulup ardından o yayılan frekansın parametrelerini çıkarabiliyoruz. Ardından da bu sinyali analog ve sayısal olarak ayırdıktan sonra dinleyip yönünü ve kolunu tespit edebiliyoruz. Arayüzümüzü yerli ve milli olarak biz arkadaşlarımla beraber tasarladık. Projeyi tasarlarken, ülkemizin savunma sanayisine katkıda bulunmak için; askeri sahada hem düşmanın irtibatını hem de dost müttefiklerle irtibatını kullanmak için tasarladık" dedi.

'BU SİSTEMLERİ TASARLAMAK ZORDUR'

Danışman Dr. Öğretim Üyesi Hayrullah Yıldız ise bütün tasarımları öğrencilerinin yaptığını belirterek, "Gerçek bir elektronik destek ve elektronik taarruz sistemi birçok sistemi içinde barındıran, sistemlerin sistemi diyeceğimiz çapta bir iş. Burada yapılan tabii ki bir prototip sistem esasen. Dolayısıyla bunu da çok iyi başardılar. Bu tip sistemleri çalıştırmak, tasarlamak çok zordur. O yüzden bu yapılan çalışma çok başarılı bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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