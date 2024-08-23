BASKİ Genel Müdürü Edremit\'te site yöneticileriyle buluştu

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(BALIKESİR) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Edremit'te Körfez Siteler Birliği dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 250 site yöneticisinin talep ve önerilerini dinleyen Öztürk, çözüm üretmek için geldiklerini söyleyerek projeler hakkında bilgi verdi.

Kent genelindeki su ve altyapı sorununun çözülmesine yönelik çalışmaları hızlandıran BASKİ Genel Müdürü Öztürk, Edremit'te Körfez Siteler Birliği öncülüğünde yaklaşık 250 site yöneticisiyle buluştu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın da yer aldığı toplantıda site yöneticileri, kronikleşmiş hale gelen altyapı sorunuyla ilgili taleplerini dile getirdi. Öncelikle Zeytinli'de yaşanan altyapı sorunu için düğmeye bastıklarını söyleyen Erdoğan Öztürk, yetersiz kalan mevcut arıtmanın büyütülmesi için sahada yaptıkları fizibilite çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, toplantıda şunları söyledi:

"Yamalı bohçaya dönen bir altyapımız var"

"Geldim geleli şehrin röntgenini çekmeye çalıştım. Planlamalara baktım. Nispeten biliyorum buranın sorunlarını, biraz da antrenmanlıyım. Çünkü sorunlar her şehirde ortak. Önemli olan niyet etmek, şu kadar sürede bu işi yapacağım diyebilmek ve o duygularla çalışmak. Ben de bu anlamda bu şehre faydalı olacağımı düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Yıllardır bakıyorsunuz bu şehirde yaşanan sorunlar hep aynı, bir yamalı bohçaya dönen bir altyapımız var. Günün gereksinimlerini karşılamadığı halde halen işletilmeye çalışılan ya da hiç olmayan arıtma tesisleri var. Mesela ileri biyolojik arıtma dediğiniz zaman benim hoşuma gitti. Çözüm üretmek için buradayız."

Altınoluk Güre Arıtma Tesisi ile beraber Zeytinli Arıtması'nın da bir diğer kanayan yara olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Tesislerimizi inceliyoruz. Günün gereksinimlerine cevap vermekten oldukça uzakta bir arıtmamız var burada. İki ayrı hattan gelen deşarj var. İki ayrı noktadan geliyor. ve genişleme ünitesi henüz yapılmamış bir yer. Proje grubumuz çalışıyor. Öncelikle şuna karar vermeye çalışıyoruz. Günümüz nüfusunun ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir genişleme ünitesini oraya mı yapmak uygun yoksa karşıda, tarıma uygun organizenin olduğu yerde belediyemize ait bir yer var. Oraya mı uygun diye. Mevcut tesislerin durumu ne olacak? Çünkü belki betonarmesine bakacağız, belki özelliğini yitirmek üzere olan mevcut arıtma tesisleri var, havuzları var orada. Bunlarla ilgili çok detay var. Bu detaylarla ilgili projeci grubu çalışıyor, kısa zamanda bitecek. Onun bize tavsiye edeceği yerle ilgili başkanımızla tekrar bir araya geleceğiz. Ekipler, karşılıklı konuşacak. Yere karar verip, hemen başlayacağız. Çünkü kredi onayımız var. Bu iş artık kangren olmuş."