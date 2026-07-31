Yüz ifadesi değişti! Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler

İstanbul Sultanbeyli'de kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdüren zabıta ekipleri, mevzuata uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir vatandaşın "Böyle kalsa ne olacak?" sorusuna yanıt veren ekipler, kanunsuz yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek net bir uyarıda bulundu.

EKSİKLER VE USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edilen kaçak yapılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere giden ekipler, usule ve projelere uygun olmadığı tespit edilen ek bina, kat ve yapıların yıkım işlemlerini başlattı.

"BÖYLE KALSA NE OLACAK?"

Ekiplerin kontrol için gittiği bir adreste ev sahibi ile zabıta memurları arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. İncelemeler sırasında bir vatandaşın zabıta ekiplerine "Böyle kalsa ne olacak?" sorusunu yöneltmesi üzerine ekipler, durumun yasal boyutunu hatırlattı. Yapının derhal eski haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, şu yanıtı verdi: "Bu yaptığınız tamamen kanunsuz. Eğer burası hakkında tarafınızca herhangi bir düzeltme işlemi yapılmazsa konu Belediye Encümeni'ne taşınır. Encümen kararı çıktığı takdirde hem yıkım gerçekleştirilir hem de tarafınıza ağır para cezası uygulanır."

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Kaçak yapının yasal prosedürleri ve doğuracağı cezai yaptırımları vatandaşa aktaran ekipler, tespiti yapılan usulsüz bölümlerin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, kent estetiğini korumak ve can güvenliğini tehdit eden kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.