Batman'da 2024 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi: Operasyonlar ve Suç İstatistikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da 2024 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi: Operasyonlar ve Suç İstatistikleri

Batman\'da 2024 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi: Operasyonlar ve Suç İstatistikleri

Batman Valisi Ekrem Canalp, 2024 yılına dair güvenlik ve asayiş konularında yaptığı değerlendirmelerde, narkotik suçlarla mücadelede önemli artırımlar ve çökertilen suç örgütleri hakkında bilgi verdi. İstatistiklere göre, asayiş olaylarında genel aydınlatma oranı yüzde 92'ye ulaşırken, terörle mücadelede olay sayısında artış gözlemlendi.

14.01.2025 22:32  Güncelleme: 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, 2024 yılında kentte gerçekleştirilen güvenlik, asayiş, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, terör, trafik ve narkotik operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valilik toplantı salonunda, Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz'ün de katılımıyla, 2024 yılı genel asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Canalp, narkotik suçlarla mücadelede artış yaşandığını ifade ederek: "2023 yılında narkotikte 1689 olaya müdahale edilmişken, 2024 yılı içerisinde bu oran yüzde 50 artarak 2530'a çıkmıştır. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 2012'den 2712'ye çıkarak gene 1 yıllık karşılaştırmada yüzde 35'lik bir artışa ulaşmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında tutuklanan şüpheli sayımız ise bir önceki yıl 181 iken 2024 yılında 207'ye ulaşmış durumdadır. Narkotik suçlarla mücadele birimlerimizce, emniyetimizce ve jandarmamızca 2024 yılı içerisinde yapılmış olan operasyonlar neticesinde 699 kilo skunk, 84 kilo esrar, 6 kilo bonzai, 8 kilo eroin, 27 bin 719 uyuşturucu hap, 33 kilo metamfetamin, 7 bin 106 sentetik ecza, 2 bin 730 hint keneviri ele geçirilmiş durumdadır" dedi.

'İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Kentte gerçekleştirilen operasyonlarda iki suç örgütünün çökertildiğini ifade eden Vali Canalp, "2024 yılı içerisinde toplam 983 kaçakçılık ve organize suça müdahale edilmiş, 1020 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır ve adli işlem yapılan kişilerden de 46 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir. 2024 yılı içerisinde ilimizde faaliyet gösteren 2 organize suç örgütü; kendilerini Daltonlar ve Odacılar olarak ifade edilmiş olan bu iki örgüte operasyon yapılmış ve bu iki örgüt Batman'daki bölümleri itibariyle çökertilmiş ve 42 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edilmiştir. 2024 yılı içerisinde emniyetimizin ve jandarmamızın Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele birimlerince 501 tabanca ele geçirilmiştir. 19 uzun namlulu silah, 386 bin litre kaçak akaryakıt, 224 bin kaçak sigara, 5 bin 977 elektronik sigara, 6 bin 608 kaçak emtia mal ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'27 ÖRGÜT MENSUBUNUN İKNA YOLUYLA TESLİM OLMASI SAĞLANMIŞTIR'

2024 yılı içerisinde 27 örgüt mensubunun silahlı operasyona gerek kalmadan teslim olmalarının sağlandığını ifade eden Vali Canalp, şöyle konuştu:

"Asayiş olayları ana başlığında baktığımız zaman 2024 yılında toplam 11 bin 937 asayiş olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarında genel aydınlatma oranımız yüzde 92'dir. Terörle mücadele ana başlığımıza baktığımız zaman ise 2023 yılında toplamda 320 olan olay sayısı yüzde 53'lük bir artışla 2024 yılında 490 olmuştur. Haklarında işlem yapılan şüpheli sayısı 489'dan 824'e çıkarak yüzde 69'lük bir artış göstermiştir. Bu şahıslardan 85'i tutuklanarak, cezaevlerine teslim edilmiştir. Yapılan arazi operasyonlarında 6 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarmamız 14, emniyetimiz de 13 örgüt mensubunu ikna yöntemi ile toplam 27 örgüt mensubu da herhangi bir silahlı operasyona gerek kalmaksızın teslim olmaları sağlamıştır. Terörle mücadele operasyonlarında 6 uzun namlulu silah, 1444 uzun namlulu silah fişeği, 29 tabanca, 13 el bombası, 28 kilo amonyum nitrat ve 5 av tüfeği ele geçirilmiştir. Trafik ile ilgili yapmış olduğumuz denetimlerinde bazı rakamlarını paylaşmak istiyorum. Toplam denetlenen araç sayımız 2023 yılında 474 bin 323 iken 2024 yılında 626 bin 64'e çıkmıştır. İşlem yapılan toplam araç sayısı ise 45 bin 100'den 70 bin 513'e çıkarak yüzde 56'lık bir artışa tekabül etmektedir. Denetim yapılan okul servisi sayımız 8 bin 613'ten 11 bin 678'e çıkarak yüzde 36'lık bir artış sağlanmıştır. İşlem yapılan okul servisi sayımız da 435'ten 757'ye çıkmıştır. Bu da yüzde 74'lük bir artışa karşılık gelmektedir."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Ekrem Canalp, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Batman, trafik, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 2024 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi: Operasyonlar ve Suç İstatistikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:08:07. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da 2024 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi: Operasyonlar ve Suç İstatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.