Batman\'da 2024 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi: Operasyonlar ve Suç İstatistikleri

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BATMAN Valisi Ekrem Canalp, 2024 yılında kentte gerçekleştirilen güvenlik, asayiş, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, terör, trafik ve narkotik operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valilik toplantı salonunda, Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz'ün de katılımıyla, 2024 yılı genel asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Canalp, narkotik suçlarla mücadelede artış yaşandığını ifade ederek: "2023 yılında narkotikte 1689 olaya müdahale edilmişken, 2024 yılı içerisinde bu oran yüzde 50 artarak 2530'a çıkmıştır. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 2012'den 2712'ye çıkarak gene 1 yıllık karşılaştırmada yüzde 35'lik bir artışa ulaşmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında tutuklanan şüpheli sayımız ise bir önceki yıl 181 iken 2024 yılında 207'ye ulaşmış durumdadır. Narkotik suçlarla mücadele birimlerimizce, emniyetimizce ve jandarmamızca 2024 yılı içerisinde yapılmış olan operasyonlar neticesinde 699 kilo skunk, 84 kilo esrar, 6 kilo bonzai, 8 kilo eroin, 27 bin 719 uyuşturucu hap, 33 kilo metamfetamin, 7 bin 106 sentetik ecza, 2 bin 730 hint keneviri ele geçirilmiş durumdadır" dedi.

'İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Kentte gerçekleştirilen operasyonlarda iki suç örgütünün çökertildiğini ifade eden Vali Canalp, "2024 yılı içerisinde toplam 983 kaçakçılık ve organize suça müdahale edilmiş, 1020 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır ve adli işlem yapılan kişilerden de 46 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir. 2024 yılı içerisinde ilimizde faaliyet gösteren 2 organize suç örgütü; kendilerini Daltonlar ve Odacılar olarak ifade edilmiş olan bu iki örgüte operasyon yapılmış ve bu iki örgüt Batman'daki bölümleri itibariyle çökertilmiş ve 42 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edilmiştir. 2024 yılı içerisinde emniyetimizin ve jandarmamızın Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele birimlerince 501 tabanca ele geçirilmiştir. 19 uzun namlulu silah, 386 bin litre kaçak akaryakıt, 224 bin kaçak sigara, 5 bin 977 elektronik sigara, 6 bin 608 kaçak emtia mal ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'27 ÖRGÜT MENSUBUNUN İKNA YOLUYLA TESLİM OLMASI SAĞLANMIŞTIR'

2024 yılı içerisinde 27 örgüt mensubunun silahlı operasyona gerek kalmadan teslim olmalarının sağlandığını ifade eden Vali Canalp, şöyle konuştu:

"Asayiş olayları ana başlığında baktığımız zaman 2024 yılında toplam 11 bin 937 asayiş olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarında genel aydınlatma oranımız yüzde 92'dir. Terörle mücadele ana başlığımıza baktığımız zaman ise 2023 yılında toplamda 320 olan olay sayısı yüzde 53'lük bir artışla 2024 yılında 490 olmuştur. Haklarında işlem yapılan şüpheli sayısı 489'dan 824'e çıkarak yüzde 69'lük bir artış göstermiştir. Bu şahıslardan 85'i tutuklanarak, cezaevlerine teslim edilmiştir. Yapılan arazi operasyonlarında 6 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarmamız 14, emniyetimiz de 13 örgüt mensubunu ikna yöntemi ile toplam 27 örgüt mensubu da herhangi bir silahlı operasyona gerek kalmaksızın teslim olmaları sağlamıştır. Terörle mücadele operasyonlarında 6 uzun namlulu silah, 1444 uzun namlulu silah fişeği, 29 tabanca, 13 el bombası, 28 kilo amonyum nitrat ve 5 av tüfeği ele geçirilmiştir. Trafik ile ilgili yapmış olduğumuz denetimlerinde bazı rakamlarını paylaşmak istiyorum. Toplam denetlenen araç sayımız 2023 yılında 474 bin 323 iken 2024 yılında 626 bin 64'e çıkmıştır. İşlem yapılan toplam araç sayısı ise 45 bin 100'den 70 bin 513'e çıkarak yüzde 56'lık bir artışa tekabül etmektedir. Denetim yapılan okul servisi sayımız 8 bin 613'ten 11 bin 678'e çıkarak yüzde 36'lık bir artış sağlanmıştır. İşlem yapılan okul servisi sayımız da 435'ten 757'ye çıkmıştır. Bu da yüzde 74'lük bir artışa karşılık gelmektedir."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,